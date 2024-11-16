«Я все знаю, из шляхтичей мы!» Мать Стаса Пьехи российская певица Илона Броневицкая рассказала о своих белорусских корнях

Известная российская певица и ведущая Илона Броневицкая рассказала легенде белорусского телевидения Алене Спиридович про свои белорусские корни, воспоминания детства и многолетнюю любовь к «Славянскому базару», который более трех десятков лет проводится в июльском Витебске.
Певица обожает животных. Фото: личная страница Илоны Броневицкой в соцсети.
Илона Броневицкая — дочь легендарной Эдиты Пьехи — стала гостьей программы «Смысл жизни», которая выходит не телеканале «Беларусь 1». Ведет программу Алена Спиридович, как оказалось, с Илоной Броневицкой они знакомы не одно десятилетие.
— Для меня Беларусь — это «Зубровка», белый аист и Елена Спиридович, — сходу сказала Илона Броневицкая. Впрочем, начался разговор о корнях Илоны — белорусских.
— У тебя же есть белорусские корни? — поинтересовалась Алена Спиридович.
Илона Броневицкая ответила утвердительно и с присущим ей юмором.
Певица и Алена Спиридович знакомы не один десяток лет. Фото: скриншот видео телеканала «Беларусь 1».
— Да! Какой-то залетный там шляхтич Браневский заявился в Беларусь. И вот они постепенно там развивались и оседали, у них поменялась фамилия на Броневицкий… В общем, я все знаю, из шляхтичей мы, — рассмеялась Броневицкая.
— Вот давай вот из детства прямо начнем. Когда ты смотрела на своих родителей, на известнейшего композитора Александра Броневицкого, Эдиту Станиславовну…
— Я их мало знала. Они концертировали. Их не было. Я жила с бабушкой. Она была латышкой, ее звали Эрика Карловна. Это моя любимая присказка: бабушка у меня латышка, дедушка — белорус. Мама приехала из Польши, она полька, а муж был литовец. В итоге, сын Стас — русский.
Звездные родители часто пропадали на гастролях. Фото: личная страница Илоны Броневицкой в соцсети.
Надо сказать, что отец Илоны Александр Броневицкий был наполовину белорусом, наполовину поляком. В какой-то момент беседа стала еще более личной.
— Больше тридцати лет мы с тобой знакомы…, — сказала Алена Спиридович.
— Да. Ну, нам по тридцать семь, а знакомы, да, больше тридцати, — рассмеялась 63-летняя Илона Броневицкая и продолжила делиться совместными с Аленой Спиридович воспоминаниями. — Это был, наверное, Фестиваль польской песни в Витебске. А я тогда в Витебске имела концерт. И потом — я помню этот фестиваль, когда сидели преданные любители песни, и когда начинался дождь, каждый надевал на голову пакет полиэтиленовый.
— Потому что с зонтиками нельзя было, если его раскроешь, то зальешь соседа, — констатировала Алена Спиридович.
— Мы все говорили: вот какие в зале сидят настоящие преданные любители. А сейчас этот фестиваль, в этом году… Я честно, такого многолюдного, из разных городов народа не видела. Половина — не белорусская публика. Сибирь, Москва, Питер… Кстати, дорогие друзья, то, что Витебск стал фестивальной столицей, то это Лена. Когда-то она посоветовала Александру Григорьевичу изменить название «Славянский базар» на «Славянский базар в Витебске»!
— Потому что у фестиваля должна быть Родина, — согласилась с Илоной Броневицкой сама Алена Спиридович, которая уже давно стала одним из лиц фестиваля.
Разговор получился невероятно душевным и теплым. Фото: скриншот видео телеканала «Беларусь 1».
Поскольку авторская программа Алены Спиридович называется «Смысл жизни», то вопрос он нем, понятное дело, не мог не прозвучать.
— Перманентное счастье — это, наверное, психиатрия! — Илона не сдержалась от острой шутки. — Человек не может всегда быть счастливым. Счастье — это вспышки. Вот я тебя сейчас вижу — я, правда, счастлива! Просто надо уметь его видеть это счастье, уметь его находить. Смысл жизни — быть счастливым!
Ранее мы писали о том, как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых (тут про это).