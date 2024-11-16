«Я все знаю, из шляхтичей мы!» Мать Стаса Пьехи российская певица Илона Броневицкая рассказала о своих белорусских корнях

— Да. Ну, нам по тридцать семь, а знакомы, да, больше тридцати, — рассмеялась 63-летняя Илона Броневицкая и продолжила делиться совместными с Аленой Спиридович воспоминаниями. — Это был, наверное, Фестиваль польской песни в Витебске. А я тогда в Витебске имела концерт. И потом — я помню этот фестиваль, когда сидели преданные любители песни, и когда начинался дождь, каждый надевал на голову пакет полиэтиленовый.