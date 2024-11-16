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Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 16 ноября

Предприниматель из Хабаровска отдала мошенникам больше 31 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Рекордную сумму, которую отдали мошенникам в Хабаровске, зарегистрировали полицейские. Местная предприниматель лишилась 31,5 миллиона рублей. На эти деньги можно была купить несколько квартир, но 74-летняя женщина поверила аферистам. Они держали ее под психологическим прессингом с конца сентября, а началось все со звонка якобы сотрудника банка.

В Хабаровске выступит известная певица МакSим. Услышать любимые песни исполнительницы жители и гости города смогут 16 ноября. Концерт (6+) пройдет в торговом центре «Броско Молл», где отметят пятилетний юбилей. Вход на него совершенно бесплатный.

В Магаданской области суд поставит точку в деле о стрельбе, во время которой были убиты два человека. По обвинению проходят два человека, устроившие потасовку в поселке Усть-Омчуг. Следствие полагает, что участниками конфликта стали приезжие и местные.