Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 16 ноября

Рекордную сумму, которую отдали мошенникам в Хабаровске, зарегистрировали полицейские. Местная предприниматель лишилась 31,5 миллиона рублей. На эти деньги можно была купить несколько квартир, но 74-летняя женщина поверила аферистам. Они держали ее под психологическим прессингом с конца сентября, а началось все со звонка якобы сотрудника банка.