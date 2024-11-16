Фантастическая тварь: как Эдди Редмэйн стал киллером в сериале «День Шакала»

Спокойный, хладнокровный и при этом абсолютно безжалостный киллер в его исполнении больше тяготеет к хищным рептилиям, чем к книжно-сериальному прозвищу. Этот «шакал» говорит на всех языках мира и искусно примеряет на себя образы разных национальностей и возрастов. Довольно контрастно Редмэйн смотрится в сценах из семейной жизни Шакала. Вместе со статусом убийцы международного класса у него есть любящая жена и ребенок, от которых он хранит подробности своей карьеры. Современный пересказ сконцентрирован на истории Шакала и Бьянки, одержимых одной целью, но теперь это полностью реализованные люди со своей личной жизнью и обязательствами. Отсутствие предыстории двух главных героев явно не сработало бы для сериала в 10 эпизодов. Преследующую Шакала по пятам Бьянку сыграла Лашана Линч. Случайное ли совпадение, но именно эта актриса также исполнила роль Номи — преемницы Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать».