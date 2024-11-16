Фантастическая тварь: как Эдди Редмэйн стал киллером в сериале «День Шакала»

Криминальный триллер «День Шакала» по мотивам одноименного романа Фредерика Форсайта вышел в сети — зрителям доступны пять эпизодов из 10. На этот раз хладнокровного и безжалостного киллера сыграл оскароносный Эдди Редмэйн. Новый сериал — вольная интерпретация сюжета о вполне реальном покушении на жизнь президента Франции Шарля де Голля. Но на этот раз действие разворачивается в наши дни, а жертва — вымышленное лицо. В Великобритании, где премьера сериала состоялась на три дня раньше остального мира, проект посмотрели уже 3 млн зрителей, их восторженными отзывами переполнен интернет. В восторге от «Дня Шакала» и критики. «Известия» разбираются, чем интересно новое прочтение детективной классики.
Сериал — вольная адаптация романа Фредерика Форсайта.
В будний день в Мюнхене убит один из ультраправых политиков, претендующий на место следующего канцлера Германии. Причем застрелен он с расстояния в почти две мили, что практически невозможно. Шокирующие новости доносятся до штаб-квартиры британской разведывательной службы МИ-6, сотрудников которой заинтересовали обстоятельства убийства. Эксперт МИ-6 по оружию Бьянка берется за расследование, поскольку уверена, что снайпер использовал редкую дальнобойную винтовку, изготовить которую мог лишь один оружейник из Великобритании. Пока Бьянка разрабатывает план поимки снайпера по прозвищу Шакал, он возвращается к семье в Испанию. По пути Шакал принимает заказ на устранение техномагната Улле Дага Чарльза, чье новое программное обеспечение позволит сделать все финансовые транзакции прозрачными. Гонораром за проделанную работу станет выплата, которая позволит Шакалу досрочно выйти на пенсию.
«День Шакала» — это уже третья экранизация одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта о неудачном покушении на жизнь президента Франции Шарля де Голля. Правда, этому сюжету следовал лишь первый фильм 1973 года режиссера Фреда Циннемана с Эдвардом Фоксом в роли Шакала. Как и лента «Шакал» 1997 года с Брюсом Уиллисом в главной роли, новый британский сериал — довольно свободное прочтение романа Форсайта. На этот раз события разворачиваются в наши дни и в современной политической обстановке. Сам 86-летний автор первоисточника выступил консультантом на проекте. В далеком прошлом Форсайт более 20 лет был сотрудником МИ-6, а его роман, к слову, дебютный, считается чуть ли не настольной книгой разведчиков и тех, кому они обычно противостоят.
Первый проект Эдди Редмэйна за два года.
Центральный конфликт первоисточника строился на попытке французской диссидентской военной группировки OAS устранить де Голля руками «человека, которого никто не знает». Это должен был быть акт протеста против планов президента предоставить Алжиру независимость от Франции. События еще актуальные на момент публикации романа, но совершенно далекие от современных политических проблем. Ставка на осовременивание истории вполне оправдана, однако, кроме явного намека на Илона Маска, в персонаже Улле Дага Чарльза ничего актуального нет. Не совсем понимаешь, что еще из повестки хотят обсудить со зрителем шоураннеры «Дня Шакала». Отсюда вытекает вторая проблема: несмотря на то, что некоторые прекрасно детализированные серии капитально поглощают внимание, 10 эпизодов для такой истории — это всё же слишком длинное повествование. Хотя, возможно, в следующих эпизодах нас еще не раз удивят.
Тем не менее отдельное удовольствие — следить за Эдди Редмэйном, чей актерский диапазон после «Птичьей песни», «Девушки из Дании», «Отверженных», «Вселенной Стивена Хокинга» и «Фантастических тварей» не вызывает сомнений. Для оскароносного актера это первая роль в крупном проекте за последние два года. Редмэйну для перевоплощения в Шакала потребовалось четыре месяца ежедневных интенсивных тренировок с оружием.
Спокойный, хладнокровный и при этом абсолютно безжалостный киллер в его исполнении больше тяготеет к хищным рептилиям, чем к книжно-сериальному прозвищу. Этот «шакал» говорит на всех языках мира и искусно примеряет на себя образы разных национальностей и возрастов. Довольно контрастно Редмэйн смотрится в сценах из семейной жизни Шакала. Вместе со статусом убийцы международного класса у него есть любящая жена и ребенок, от которых он хранит подробности своей карьеры. Современный пересказ сконцентрирован на истории Шакала и Бьянки, одержимых одной целью, но теперь это полностью реализованные люди со своей личной жизнью и обязательствами. Отсутствие предыстории двух главных героев явно не сработало бы для сериала в 10 эпизодов. Преследующую Шакала по пятам Бьянку сыграла Лашана Линч. Случайное ли совпадение, но именно эта актриса также исполнила роль Номи — преемницы Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать».
Отметим захватывающие сцены и впечатляющую работу оператора. «День Шакала» можно назвать довольно бодрым, хотя и весьма клишированным боевиком. Но всё же движут новым проектом именно его герои. Шакал — безжалостный киллер, но при этом человек, в определенных местах не лишенный сострадания. То, что создатели открыто симпатизируют главному антагонисту, видно невооруженным глазом. Симпатию проекту выражают и критики. Сериал получил 82% положительных рецензий, практически не изобретая ничего нового. Захватывающее противостояние Шакала и Бьянки завершится 12 декабря, в финале зрителям покажут сразу два эпизода.