При пожаре в приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 детей

Здание Центра помощи жертвам домашнего насилия, расположенное в деревне Чигасово рядом с городом Одинцово в Московской области, загорелся около 21:00 мск. В результате пожара в трехэтажном доме пострадали пять человек, среди них трое детей, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным Telegram-канала 112, число пострадавших еще больше — 21 человек. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения и ушибами. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.