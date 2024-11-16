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Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване 16 ноября

Концерт пройдет 16 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Российский рэпер Гио Пика заменит исполнителя Гуфа на концерте в Ереване 16 ноября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичный спортивно-концертный комплекс имени Демирчяна.

«Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика», — сказала представительница комплекса.

В субботу, 16 ноября, был намечен концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями — Севаком и Хчо.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что Гуфу сотрудники ФСИН надели электронный браслет. Ему запрещено посещать место преступления и общаться с потерпевшими.

До этого Жорин заявлял, что суд назначил рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий в рамках дела о грабеже, совершенном группой лиц.