Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване 16 ноября

Российский рэпер Гио Пика заменит исполнителя Гуфа на концерте в Ереване 16 ноября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичный спортивно-концертный комплекс имени Демирчяна.
«Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика», — сказала представительница комплекса.
В субботу, 16 ноября, был намечен концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями — Севаком и Хчо.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что Гуфу сотрудники ФСИН надели электронный браслет. Ему запрещено посещать место преступления и общаться с потерпевшими.
До этого Жорин заявлял, что суд назначил рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий в рамках дела о грабеже, совершенном группой лиц.