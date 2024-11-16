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Что произошло в Иркутске в ночь на 16 ноября 2024: последние новости

Два человека погибли в ДТП с «Газелью» на трассе «Байкал» в Слюдянском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезная авария произошла 15 ноября на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Там столкнулись «Газель» и легковое авто. Двух человек доставили в больницу. В каком они состоянии неизвестно. Еще двое погибли.

В Саянске женщина жестоко избила 17-летнюю девушку своего сына. Сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего. Известно, что в пострадавшую кинули флакон духов. Теперь ей в стационаре оказывают помощь медики.

В тайге Иркутской области поймали иностранца, который скрывался от Интерпола. Мужчина совершил тяжкое преступление у себя в стране. Сейчас он помещен под стражу и ожидает экстрадиции.