Что произошло в Иркутске в ночь на 16 ноября 2024: последние новости

Серьезная авария произошла 15 ноября на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Там столкнулись «Газель» и легковое авто. Двух человек доставили в больницу. В каком они состоянии неизвестно. Еще двое погибли.
В Саянске женщина жестоко избила 17-летнюю девушку своего сына. Сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего. Известно, что в пострадавшую кинули флакон духов. Теперь ей в стационаре оказывают помощь медики.
В тайге Иркутской области поймали иностранца, который скрывался от Интерпола. Мужчина совершил тяжкое преступление у себя в стране. Сейчас он помещен под стражу и ожидает экстрадиции.