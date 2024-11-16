Брань от начальства слышит каждый второй житель Хабаровска

Каждый второй работающий житель Хабаровска слышит от своего руководителя нецензурные выражения. В 47% компаниях можно услышать ненормативную лексику на совещаниях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Такие данные следуют из исследования сервиса SuperJob. Так, 12% опрошенных слышат мат постоянно, а 35% — время от времени.
«Из уст руководителя 10% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 39% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 24% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 45% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, горожане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 11%, о периодическом — еще 38%», — говорится в результатах исследования.
Чаще всего брань слышат в мужских коллективах, женщины позволяют себе такое реже и даже делают замечание ругающимся. Жители в возрасте 35−45 лет чаще говорили о том, что слышат матерные слова и реже позволяют себе подобное.
Если говорить про конкретные сферы, то чаще всего ругаются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней, объясняя это тем, что подчиненные не понимают другого языка. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, сославшись на стресс на работе.