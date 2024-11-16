Брань от начальства слышит каждый второй житель Хабаровска

«Из уст руководителя 10% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 39% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 24% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 45% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, горожане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 11%, о периодическом — еще 38%», — говорится в результатах исследования.