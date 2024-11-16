Когда жителям Владивостока ждать снегопадов, рассказал глава краевого УГМС

Последние прогнозы синоптиков говорят о том, что вероятность выпадения снега во Владивостоке составляет всего 50%. Глава УГМС объяснил, что в предзимней период в регионе усиливается борьба между тихоокеанским югом и ледовитым севером за доминирование на Дальнем Востоке. И юг сейчас побеждает, поддерживая аномально высокие для этого периода года температуры.