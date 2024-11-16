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Когда жителям Владивостока ждать снегопадов, рассказал глава краевого УГМС

Синоптики полагают, что вторая декада ноября во Владивостоке снега так и не принесет. Об этом заявил глава регионального УГМС Борис Кубай.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: ДЕЙТА

Последние прогнозы синоптиков говорят о том, что вероятность выпадения снега во Владивостоке составляет всего 50%. Глава УГМС объяснил, что в предзимней период в регионе усиливается борьба между тихоокеанским югом и ледовитым севером за доминирование на Дальнем Востоке. И юг сейчас побеждает, поддерживая аномально высокие для этого периода года температуры.

«В предстоящие выходные дни океаническое тепло будет пытаться до последнего сдерживать и трансформировать наступающий холод и может уступить место отрицательным температурам во Владивостоке уже к моменту полного прекращения осадков. Таким образом, установления снежного покрова во Владивостоке во второй декаде ноября ожидать не очень приходится», — рассказал Кубай в беседе с «Примпогодой».

Согласно «дальнобойным» математическим моделям, чьи расчеты имеют существенные погрешности, снег во Владивостоке вероятнее всего может выпасть 25—26 ноября.