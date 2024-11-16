Отшельница с Байкала Мореходова раскрыла секрет долголетия

Когда Люба подросла, родители отправили её в школу-интернат, где она училась неделю, а на выходных возвращалась домой. Ей приходилось пешком преодолевать 25 километров, а в воскресенье возвращаться обратно. Тогда Люба впервые встала на коньки, чтобы быстрее добираться до дома. Первые шаги помог сделать отец. Сначала коньки были самодельными. Глава семьи взял лезвия от обычной пилы и привязал к валенкам дочери. А затем ей купили «норвеги». С тех пор только этот вариант.