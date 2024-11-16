Отшельница с Байкала Мореходова раскрыла секрет долголетия

Отшельница из Ольхонского района Любовь Мореходова стала известна после того, как знакомые засняли на камеру, как она катается на коньках по льду Байкала, и выложили видео в сеть. Кадры быстро распространились по Интернету. После этого баба Люба в буквальном смысле слова «проснулась знаменитой». Корреспонденту irk.aif.ru удалось связаться с Любовью Мореходовой и узнать, как она живёт сейчас. Осведомились и секретом долголетия.
«Люба всё время в движении»
Сейчас Любови Мореходовой 84 года. Мы её застали за поиском трёхгодовалого бычка, который убежал вместе с чужим стадом. Всего у неё около 10 голов крупного рогатого скота.
«Наши стада пасутся вместе. Сегодня они разделились, и бык убежал вместе с каким-то из них. Я говорила Любе, мол, не ходи никуда, такой сильный ветер дует. Лучше переждать, пока погода успокоится. Но как её остановишь!», — сетует жительница села Курма Светлана Мануева.
По рассказам жителей соседней деревни, Любовь Мореходова очень энергичная, даже несмотря на тяжёлый труд. С утра она успевает затопить печь, дрова наколоть, воды из озера натаскать, накормить собак и кошек, навоз из стайки вынести, сено разложить, продолбить прорубь, чтобы напоить скот и выгнать коров и телят. Если рогатые уходят далеко, надевает коньки и, рассекая по льду Байкала, бросается вдогонку — зовёт их домой. Смотря на хрупкую 84-летнюю Любовь Мореходову, удивляешься её закалке.
«Каждую зиму Люба катается на коньках. Вообще она очень шустрая. Уже все горы облазила. Мне кажется, она больше меня ходит. Как ни еду на машине, вижу, Люба идёт, — смеётся Светлана Мануева. — А ведь у неё есть две машины, и она сама за рулём».
Преодолевала 25 километров
Любовь Маркова (Мореходовой она станет позже, как выйдет замуж) родилась в улусе Шара-Тогот в Ольхонском районе. На свет она появилась за месяц до войны. В семье было 9 детей. В войну жили тяжко — сначала трое малышей умерли от скарлатины, потом ещё двое — от воспаления лёгких. Мать занималась хозяйством, а отец был бригадиром рыбаков.
Когда Люба подросла, родители отправили её в школу-интернат, где она училась неделю, а на выходных возвращалась домой. Ей приходилось пешком преодолевать 25 километров, а в воскресенье возвращаться обратно. Тогда Люба впервые встала на коньки, чтобы быстрее добираться до дома. Первые шаги помог сделать отец. Сначала коньки были самодельными. Глава семьи взял лезвия от обычной пилы и привязал к валенкам дочери. А затем ей купили «норвеги». С тех пор только этот вариант.
Любовь Мореходова не всегда жила на Ольхоне. Уезжала в Иркутск. В городе окончила сварочное отделение Иркутского индустриального техникума и работала на машиностроительном заводе имени Куйбышева. На предприятии трудилась токарем, штамповщицей, сварщицей. Окончила политех по специальности «технология машиностроения, станки и инструменты». На заводе её назначили инженером-технологом, и она проработала по профессии более 40 лет. На заводе она нашла своё счастье — тогда и стала Мореходовой. В семье выросли четверо детей. Но в 2009 году в семье произошла трагедия — старшие дочь и сын погибли.
Выйдя на пенсию, они с мужем вернулись в её родительский дом на хуторе Халы. Когда-то, после войны, его построил её отец. Правда, муж, Михаил, рано умер.
«Жизнь идёт своим чередом»
Сейчас Любовь Мореходова живёт одна в отдалённом хуторе, где до ближайшего посёлка — 1,5 часа езды. Связаться с ней удалось не сразу. Это неудивительно, ведь у неё очень много работы. Наконец дозвонились до Любови Мореходовой. И первым делом она начала сетовать на то, что трудно загнать скот домой.
«На улице очень холодно и сарма дует (сильный ветер), — делится баба Люба. — За скотом смотрю, но бычки и коровы разбредаются. Сложно их собрать. Сейчас стадо придёт, нужно будет подоить, накормить. Скоро ещё бурёнка должна отелиться».
При вопросе, какой у неё секрет долголетия, Любовь Мореходова смеётся и признаётся, что никакого нет.
«Какой может быть секрет долголетия? Просто жизнь идёт своим чередом, и всё. У меня всё хорошо. Не страдаю от того, что я здесь одна. Дети и внуки меня навещают, помогают мне. Они у меня замечательные», — рассказала баба Люба.
Скучать Любови Мореходовой не приходится, ведь каждый день много работы. Летом ко всему прочему занимается огородом, выращивает редиску, лук, помидоры, морковку, шпинат.
В 2018 году Любовь Мореходова попробовала свои силы в Байкальском марафоне. По льду озера она пробежала 500 метров.
Наверное, секрет энергичности и долголетия Любови Мореходовой скрывается в любви близких, постоянном движении и жизни на Байкале. Её родные проживают в городе. Они предлагали ей переехать, но она не хочет, ведь у нее хозяйство, рядом величественный Байкал, по льду которого баба Люба катается на коньках уже давно.