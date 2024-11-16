Ещё четыре мигранта-нелегала отправятся из Приморья за пределы России

В Артёме вынесены постановления о выдворении из России четырёх иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, это стало результатом рейда, проведённого в рамках оперативно-профилактической операции «Правопорядок». Сотрудники полиции проверили местные рынки и предприятия общественного питания, где могут работать иностранцы.
В ходе проверки было задержано 18 мигрантов, у которых полицейские проверили документы, удостоверяющие личность и разрешающие пребывание на территории России. В результате выявились несколько нарушений миграционного законодательства. Так, в складском помещении городского рынка и на одном из предприятий общественного питания на улице Севастопольской были найдены работники без необходимых документов.
В отношении четырёх человек были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в стране. Они находились нелегально на территории Российской Федерации. Также ещё пять иностранных граждан получили протоколы за незаконное трудоустройство.
Суд рассмотрел материалы дела и назначил наказание нарушителям. Один из мигрантов получил штраф с административным выдворением, которое будет проведено без участия правоохранителей. Остальные трое были оштрафованы и подлежат принудительному выдворению под контролем полиции. До этого момента их разместят в Центре временного содержания иностранных граждан.
Работодателям, взявшим этих людей на работу с нарушениями закона, предстоит заплатить штраф.