Ещё четыре мигранта-нелегала отправятся из Приморья за пределы России

В ходе проверки было задержано 18 мигрантов, у которых полицейские проверили документы, удостоверяющие личность и разрешающие пребывание на территории России. В результате выявились несколько нарушений миграционного законодательства. Так, в складском помещении городского рынка и на одном из предприятий общественного питания на улице Севастопольской были найдены работники без необходимых документов.