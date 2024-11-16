Водитель по невнимательности сбил дорожников в Хабаровском крае

Как сообщили в краевой ГАИ, авария произошла 15 ноября на 96 км трассы А-370 Уссури. За рулем Nissan Elgrand был водитель 1990 года рождения. Он ехал в сторону Хабаровска, когда потерял управление и около 11:00 наехал на стоящий УАЗ с прицепом. В нем были дорожные рабочие, которые занимались небольшим ремонтом на этом участке дороги.