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Водитель по невнимательности сбил дорожников в Хабаровском крае

В Вяземском районе Хабаровского края произошло ДТП: в больницу попали два человека.

Источник: РИА "Новости"

В Вяземском районе Хабаровского края произошло ДТП: в больницу попали два человека. Причиной аварии в ГАИ назвали невнимательность одного из водителей.

Как сообщили в краевой ГАИ, авария произошла 15 ноября на 96 км трассы А-370 Уссури. За рулем Nissan Elgrand был водитель 1990 года рождения. Он ехал в сторону Хабаровска, когда потерял управление и около 11:00 наехал на стоящий УАЗ с прицепом. В нем были дорожные рабочие, которые занимались небольшим ремонтом на этом участке дороги.

В больницу доставили двух человек — они находились возле прицепа в момент столкновения. На месте работали сотрудники полиции, водители не пострадали.