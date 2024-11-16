Таллахасси
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украденного школьницами кота Лучика нашли на парковке в Москве

Волонтеры отметили, что у малыш сильно похудел.

Источник: Аргументы и факты

Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, обнаружили под машинами парковке. Об этом сообщили волонтеры, которые занимались розыском животного.

«Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — сказано в сообщении волонтера.

Она также поянила, что кота повезут в клинику, чтобы провести обследования. Лучик вернулся к своему куратору.

Девочки, сбежавшие из Москвы в Крым и похитившие кота Лучика, заявили, что животное сбежало. Об этом сообщила одна из волонтеров в Telegram-чате по поиску животного.

Кота бросили хозяева, и он был подобран сотрудниками зоомагазина, которые пытались найти ему новый дом. Однако через некоторое время его украли девочки-квадроберши, возрастом 10 и 12 лет. Причем, они смогли уехать из Москвы до Алушты.