Украденного школьницами кота Лучика нашли на парковке в Москве

Кота бросили хозяева, и он был подобран сотрудниками зоомагазина, которые пытались найти ему новый дом. Однако через некоторое время его украли девочки-квадроберши, возрастом 10 и 12 лет. Причем, они смогли уехать из Москвы до Алушты.