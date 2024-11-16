Директор техникума в Хабаровском крае потерял должность из-за долгов

В Хабаровском крае прокуратура добилась дисквалификации директора техникума. Причиной стала большая задолженность перед подрядчиками за выполненные работы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокуратура Комсомольска провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в судомеханическом техникуме имени Героя Советского Союза В. В. Орехова.
«Между образовательным учреждением и рядом коммерческих организаций были заключены контракты на предоставление охранных услуг и поставку электроэнергии. Задолженность перед подрядчиками составила больше 2,5 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура внесла представление руководителю техникума и завела административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Суд назначил директору наказание — дисквалификацию на год. После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.