Директор техникума в Хабаровском крае потерял должность из-за долгов

Прокуратура внесла представление руководителю техникума и завела административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Суд назначил директору наказание — дисквалификацию на год. После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.