Участник СВО спел онлайн с супругой из Хабаровска

— Мы уже давно исполняли с мужем песню «Эхо любви», хорошо её знали, но в нынешних условиях она заиграла совершенно другими красками. Я думала, что быстро справлюсь и репетиции пройдут легко. Но когда получила звук с голосом мужа, включила его в машине и начала петь, поняла, что я эмоционально не справляюсь. В итоге я не пела, а просто ревела. Тогда я написала мужу, что не знаю, как смогу выступить на концерте, — вспомнила Анна.