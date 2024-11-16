Участник СВО спел онлайн с супругой из Хабаровска

Зрителей юбилейного концерта квартета «Триумф» очень растрогало выступление солистки Анны и её мужа (имя и фамилию мы не называем из соображений безопасности) — они исполнили известную песню «Эхо любви». Только вот супруг Анны сейчас исполняет свой долг перед Родиной в зоне проведения специальной военной операции, что не помешало им в этот день спеть дуэтом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Но словам девушки, далось им это нелегко.
История любви Анны и её мужа началась как раз с творчества. Они познакомились ещё в студенчестве, когда учились в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, где пели вместе в одном коллективе «Планета Голливуд». Собственно, с тех пор они больше не расставались.
Как рассказала Анна нашему корреспонденту, после окончания вуза одним из солистов коллектива Владимиром Бабенко было предложено продолжать творческий путь и организовать квартет «Триумф», в основной состав которого вошёл и супруг артистки. Но и она регулярно принимала участие в концертах, зачастую выступая дуэтом с мужем.
— «Триумф» образовался 10 лет назад и каждый год, в честь дня рождения коллектива, стало традицией устраивать большие концерты. В этом году был юбилей и впервые за 10 лет мой муж не смог принять в нём участие, так как сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Но при поддержке Владимира Бабенко, мы всё-таки спели дуэтом, но в необычном формате, — сказала Анна.
Мужу Анны предложили записать видео, чтобы хотя бы в одном номере он смог поучаствовать в концерте. И данная идея получила своё развитие. Так, решили, что традиция петь семейным дуэтом не должна прерываться. На деле оказалось, что это совсем непростая задача, но благодаря всей команде, говорит Анна, они справились.
Будучи в зоне проведения СВО, муж артистки записал свои партии на видео. Пустить их было решено под живое музыкальное сопровождение уже на концерте. Пел он под «минус», чтобы у Анны была возможность порепетировать уже в Хабаровске. И тут возникла главная сложность — в дело вмешались эмоции.
— Мы уже давно исполняли с мужем песню «Эхо любви», хорошо её знали, но в нынешних условиях она заиграла совершенно другими красками. Я думала, что быстро справлюсь и репетиции пройдут легко. Но когда получила звук с голосом мужа, включила его в машине и начала петь, поняла, что я эмоционально не справляюсь. В итоге я не пела, а просто ревела. Тогда я написала мужу, что не знаю, как смогу выступить на концерте, — вспомнила Анна.
Но в итоге всё вышло хорошо и очень искренне, что не смогли не отметить зрители, чем только закрепили статус Анны и её мужа, как самого романтичного дуэта на хабаровской сцене. В настоящее время супруг певицы продолжает выполнять поставленные перед ним задачи в зоне СВО, а Анна с нетерпением ждёт его возвращения домой живым и здоровым.