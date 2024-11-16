Больше четырех дней остаются без света жители сел в Хабаровском крае

С 11 по 14 ноября жители села Богородское и Нижняя Гавань получали электричество с перебоями. Сейчас на станции ведут ремонтные работы, подключены резервные источники питания.
Глава Ульчского районе уже получил от прокуратуры представление за то, что сроки устранения коммунальной аварии вышли за пределы нормативных. Представление получил и руководитель ресурсоснабжающей организации.
Помимо этого ООО «ТЭК Уссури» могут привлечь к административной ответственности за нарушение нормативного обеспечение коммунальными услугами населения (по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ).