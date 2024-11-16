«Ребёнка чуть не сбили»: неосвещённый путь к школе беспокоит владивостокцев

Напоминаем, в Находке на Северном проспекте в октябре этого года произошло смертельное ДТП: водитель сбил пешехода. Ответственность может понести не только автомобилист, скрывшийся с места происшествия, но и городская администрация, потому что на проспекте не было освещения, а мэрия за него отвечает.