«Ребёнка чуть не сбили»: неосвещённый путь к школе беспокоит владивостокцев

В вечернее время транспортный поток на улице весьма интенсивный, жильцы многочисленных жилых комплексом возвращаются с работы домой, а детей на дороге почти не видно. На прошлой неделе, как утверждает мать одного из школьников, при ней чуть не сбили ребёнка-пешехода, которого водитель не увидел из-за отсутствия освещения.
Обращения в мэрию, как пишет в telegram-канале микрорайона местная жительница, ни к чему не привели: заявителю ответили, что будут подключать освещение не раньше, чем сдадут дома по улице Адмирала Горшкова №№ 12, 22, 24, 26.
Напоминаем, в Находке на Северном проспекте в октябре этого года произошло смертельное ДТП: водитель сбил пешехода. Ответственность может понести не только автомобилист, скрывшийся с места происшествия, но и городская администрация, потому что на проспекте не было освещения, а мэрия за него отвечает.