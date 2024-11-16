Луна помешает наблюдениям метеорного потока Леониды

«Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. Наилучшие условия наблюдения складываются при безоблачном небе и отсутствии лунной засветки. Однако в 2024 году они неблагоприятны: Луна вблизи полнолуния (15 ноября) существенно помешает наблюдению потока», — сказали в планетарии, уточнив, что в ночь звездопада Луна будет полной на 98%.