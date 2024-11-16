Луна помешает наблюдениям метеорного потока Леониды

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Луна, близкая к полной фазе, помешает наблюдению пика метеорного потока Леониды в ночь на понедельник, 18 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. Наилучшие условия наблюдения складываются при безоблачном небе и отсутствии лунной засветки. Однако в 2024 году они неблагоприятны: Луна вблизи полнолуния (15 ноября) существенно помешает наблюдению потока», — сказали в планетарии, уточнив, что в ночь звездопада Луна будет полной на 98%.
Ежегодный ноябрьский метеорный поток назван в честь созвездия Льва, в котором располагается область вылета метеоров — вспышек на небе. В ночь на 18 ноября жителей обоих полушарий Земли ожидает звездопад: количество метеоров достигнет максимума (около 15 вспышек в час).