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Неделя с AmurMedia: Шайба «Амура», ограничения на трудоустройство, антибиотики в мёде

Подборка самых популярных новостей с 11 по 15 ноября.

Источник: AmurMedia

Хоккейный клуб «Амур»: Шайба сверхъестественным образом отказывалась попадать в ворота

Хоккейный клуб «Амур» проиграл в двенадцатом матче подряд в КХЛ, в чем причина череды проигрышей и как собирается руководство выходить из кризиса? На вопросы, которые интересуют болельщиков, переживающих за родную, любимую хоккейную команду, ИА АmurMedia ответил руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

В Хабаровском крае введут ограничения на трудоустройство мигрантов по ряду профессий

В 2025 году работодатели Хабаровского края столкнутся с ограничениями на привлечение иностранных граждан по ряду профессий. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Семью Хабаровского края» выбрали в краевом центре

В краевой столице завершился конкурс «Семья Хабаровского края». В этом году участие в нем приняли 10 семей из 10 муниципальных образований. За звание лучшей боролись семьи из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Хабаровского им. Лазо районов, сообщает ИА AmurMedia.

Мошенники обманули хабаровскую предпринимательницу на 31,5 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску обратилась за помощью 76-летняя горожанка. Женщина, которая является индивидуальным предпринимателем, сообщила, что телефонные мошенники причинили ей ущерб на сумму 31 миллион 500 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Антибиотики нашли в мёде, произведенном в Хабаровском крае

12 ноября 2024 года Приморским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» при исследовании партии меда весом 15 т обнаружены остатки антибиотика, сообщает ИА AmurMedia.

Локомотив загорелся в Хабаровском крае

Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возгорания локомотива, сообщает ИА AmurMedia.

Подпольный интим-салон обнаружили в Комсомольске-на-Амуре

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали лиц, подозреваемых в организации занятий проституцией. Установлено, что интим-салон осуществлял свою деятельность под видом массажной студии, сообщает ИА AmurMedia.

Самолёт после взлёта вернулся обратно в Хабаровск

Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возврата воздушного судна в аэропорт вылета, сообщает ИА AmurMedia.

В Хабаровском крае обнаружили автомобиль с погибшим водителем, который пропал 2 ноября

Накануне в Нанайском районе Хабаровского края обнаружили автомобиль с погибшим водителем, сообщает ИА AmurMedia.

Администрация Хабаровска и перевозчики объяснили скачок стоимости проезда в автобусах

Представители администрации и перевозчики прокомментировали причины увеличения цен на билеты на некоторых автобусных маршрутах в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.

Стая собак напала на двух школьниц в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по информации о нападении бездомных собак, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ по Хабаровскому краю.

За 2 года в Хабаровском крае отремонтируют ещё 16 школ и 13 детских садов

В Хабаровском крае продолжается реализация программы модернизации школьных систем образования. Напомним, что на капитальный ремонт 35 школ в регионе в период с 2024 по 2026 год из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей. По результатам дополнительного отбора в Минпросвещения России еще 16 школ и 13 детских садов отремонтируют в крае за 2025 — 2027 год, на эти цели будет направлено 2 млрд рублей.

Вагон с песком перевернулся в Хабаровском крае

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия с подвижным составом, сообщает ИА AmurMedia.