Неделя с AmurMedia: Шайба «Амура», ограничения на трудоустройство, антибиотики в мёде

В Хабаровском крае продолжается реализация программы модернизации школьных систем образования. Напомним, что на капитальный ремонт 35 школ в регионе в период с 2024 по 2026 год из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей. По результатам дополнительного отбора в Минпросвещения России еще 16 школ и 13 детских садов отремонтируют в крае за 2025 — 2027 год, на эти цели будет направлено 2 млрд рублей.