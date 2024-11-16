Неделя с AmurMedia: Шайба «Амура», ограничения на трудоустройство, антибиотики в мёде

Хоккейный клуб «Амур»: Шайба сверхъестественным образом отказывалась попадать в ворота
Хоккейный клуб «Амур» проиграл в двенадцатом матче подряд в КХЛ, в чем причина череды проигрышей и как собирается руководство выходить из кризиса? На вопросы, которые интересуют болельщиков, переживающих за родную, любимую хоккейную команду, ИА АmurMedia ответил руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.
В Хабаровском крае введут ограничения на трудоустройство мигрантов по ряду профессий
В 2025 году работодатели Хабаровского края столкнутся с ограничениями на привлечение иностранных граждан по ряду профессий. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
«Семью Хабаровского края» выбрали в краевом центре
В краевой столице завершился конкурс «Семья Хабаровского края». В этом году участие в нем приняли 10 семей из 10 муниципальных образований. За звание лучшей боролись семьи из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Хабаровского им. Лазо районов, сообщает ИА AmurMedia.
Мошенники обманули хабаровскую предпринимательницу на 31,5 млн рублей
В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску обратилась за помощью 76-летняя горожанка. Женщина, которая является индивидуальным предпринимателем, сообщила, что телефонные мошенники причинили ей ущерб на сумму 31 миллион 500 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Антибиотики нашли в мёде, произведенном в Хабаровском крае
12 ноября 2024 года Приморским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» при исследовании партии меда весом 15 т обнаружены остатки антибиотика, сообщает ИА AmurMedia.
Локомотив загорелся в Хабаровском крае
Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возгорания локомотива, сообщает ИА AmurMedia.
Подпольный интим-салон обнаружили в Комсомольске-на-Амуре
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали лиц, подозреваемых в организации занятий проституцией. Установлено, что интим-салон осуществлял свою деятельность под видом массажной студии, сообщает ИА AmurMedia.
Самолёт после взлёта вернулся обратно в Хабаровск
Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возврата воздушного судна в аэропорт вылета, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровском крае обнаружили автомобиль с погибшим водителем, который пропал 2 ноября
Накануне в Нанайском районе Хабаровского края обнаружили автомобиль с погибшим водителем, сообщает ИА AmurMedia.
Администрация Хабаровска и перевозчики объяснили скачок стоимости проезда в автобусах
Представители администрации и перевозчики прокомментировали причины увеличения цен на билеты на некоторых автобусных маршрутах в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.
Стая собак напала на двух школьниц в Хабаровском крае
В Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по информации о нападении бездомных собак, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ по Хабаровскому краю.
За 2 года в Хабаровском крае отремонтируют ещё 16 школ и 13 детских садов
В Хабаровском крае продолжается реализация программы модернизации школьных систем образования. Напомним, что на капитальный ремонт 35 школ в регионе в период с 2024 по 2026 год из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей. По результатам дополнительного отбора в Минпросвещения России еще 16 школ и 13 детских садов отремонтируют в крае за 2025 — 2027 год, на эти цели будет направлено 2 млрд рублей.
Вагон с песком перевернулся в Хабаровском крае
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия с подвижным составом, сообщает ИА AmurMedia.