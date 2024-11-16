Скоро в Приморье резко похолодает

«В ночь на 18 ноября температура воздуха понизится до −10…-17 градусов Цельсия, на южном побережье — до −6…-9 градусов. Днем будет теплее: от −3 до −10 градусов. В следующую ночь температура будет на 1−3 градуса ниже», — сообщают в PRIMPESS.