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Скоро в Приморье резко похолодает

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ФедералПресс. В начале следующей недели в Приморском крае резко снизится температура воздуха. Дождей в регионе не предвидится.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

«В ночь на 18 ноября температура воздуха понизится до −10…-17 градусов Цельсия, на южном побережье — до −6…-9 градусов. Днем будет теплее: от −3 до −10 градусов. В следующую ночь температура будет на 1−3 градуса ниже», — сообщают в PRIMPESS.

19 ноября в Приморском крае ожидается потепление: до +2 градусов, на северо-востоке до −7 градусов. 20 ноября температура воздуха ночью составит −6…-13 градусов, на побережье — до −5 градусов. Днем в большинстве районов региона температура поднимется до +3…+8 градусов, на северо-востоке сохранится небольшой морозец.

Напомним, что Борис Кубай поделился прогнозом относительно сроков установления снежного покрова в Приморском крае.