Рособрнадзор допустил переход на 100-балльную систему оценивания ОГЭ

Рособрнадзор рассматривает возможность перехода оценки ОГЭ на 100-балльную систему, а также использования его результатов для поступления в профильные 10-е классы и колледжи. В пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС уточнили, что сроки реализации этих изменений пока не определены.