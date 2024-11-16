Рособрнадзор рассматривает возможность перехода оценки ОГЭ на 100-балльную систему, а также использования его результатов для поступления в профильные 10-е классы и колледжи. В пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС уточнили, что сроки реализации этих изменений пока не определены.
В настоящее время участники ОГЭ получают первичные баллы, которые затем преобразуются в традиционные школьные оценки. Одним из предложений является приведение системы оценки к формату, аналогичному ЕГЭ, чтобы сделать процесс поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) более прозрачным и структурированным.
В ведомстве подчеркнули, что программы СПО становятся все более востребованными, поэтому упрощение и стандартизация требований к поступлению кажутся актуальными.
Дополнительно было отмечено, что развитие профессиональной подготовки остается приоритетным направлением, особенно для учащихся, которые не могут завершить программу основной школы.
Ранее главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что система единого государственного экзамена (ЕГЭ) могла бы быть хорошей, но в том виде, в котором она существует сейчас, является скорее издевательством над нацией.