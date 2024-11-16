Карнавал в органном зале, сказка в музтеатре и поезд Деда Мороза: волшебная афиша Иркутска на декабрь 2024

Декабрь — время чудес, провести которое можно интересно и познавательно. Афиша Иркутска на декабрь 2024 полна событий — как легких, так и серьезных, заставляющих подумать, пофилософствовать. В общем, есть что посмотреть и что обсудить. Куда пойти в первую очередь?
Афиша Иркутска на декабрь 2024: театры.
Спектакль «Звездопад» в драмтеатре.
В первый день зимы в афише «Звездопад». На сцене драматического театра имени Охлопкова — спектакль по повести Виктора Астафьева. В годы Великой Отечественной войны 19-летний солдат Ерофеев был на фронте. После тяжелого ранения серьезно пострадала рука, попал в госпиталь, где встретил такую же молодую медсестру — студентку Лиду. Смогут ли герои остаться вместе и быть счастливыми, несмотря на сложные обстоятельства? Об этом и расскажет спектакль.
Цена билетов: 100 — 700 рублей. Можно воспользоваться «Пушкинской картой».
(16+).
Комедия «Почему ты уходишь» в иркутском ТЮЗе.
Иркутский ТЮЗ только-только открылся после ремонта, и сразу премьера. Новинка репертуара — лирическая комедия «Почему ты уходишь?» по пьесе американского драматурга Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». В основе спектакля — рассказ о любви Дональда Бэйкера, но его мать выступает против избранницы. «Это история о том, что не надо бояться давать детям определенную свободу», — говорят в театре. Составить свое мнение и оценить игру актеров можно 5 декабря в 18.00. Заодно полюбуетесь обновленным интерьером театра.
Цена билетов: 450 — 500 рублей.
(16+).
Новая версия «Антигоны» в музтеатре.
Афиша Иркутска на декабрь 2024 богата на театральные события. Новую версию «Антигоны» готовится представить Иркутский музыкальный театр. Постановка — ремейк одноименной рок-оперы известного иркутского композитора Владимира Соколова. Первая премьера состоялась в 1994 году на сцене Театра Пилигримов и стала знаковым культурным событием в театральной жизни Иркутска. В постановке используются современные художественные и технические средства. Будут задействованы солисты, хор, балет, оркестр и рок-группа театра. Премьера запланирована на 6 декабря. Успейте купить билеты.
(16+).
«Аленький цветочек» в музтеатре.
Что смотреть в декабре, если не сказки. Самое время для погружения в атмосферу чудес. Музыкальный театр имени Загурского приглашает 20 декабря на премьеру сказки «Аленький цветочек». Помните, с чего все начинается? Попросила батюшку дочь меньшая и любимая привезти из заморского путешествия цветочек, краше которого нет на свете. А дальше будут незабываемые приключения и волшебные превращения. В театре определяют жанр постановки как «детский мюзикл», но и взрослым вход не запрещен. Кстати, мюзикл идет всего час, без антракта.
Стоимость билетов: от 400 рублей.
(6+).
Афиша Иркутска на декабрь 2024: концерты.
Карнавал в органном зале.
Юных иркутян ждут 11 декабря ровно в полдень в органном зале на концерт «Декабрьский карнавал: о танцах, масках и сказках». В исполнении органистки Яны Юденковой прозвучат мазурки и вальсы, польки и марши, полонезы и даже танго. А еще гостям обещают неожиданные встречи с персонажами, чьи истинные облики скроются за карнавальными масками, а также с героями сказок, которые подарят хорошее настроение.
Стоимость билетов: от 350 рублей. Действует «Пушкинская карта».
(12+).
Афиша Иркутска на декабрь 2024: выставки В декабре в галерее Виктора Бронштейна выставка работ признанного классика сибирской живописи Андрея Рубцова. Фото: Предоставлено галереей современного искусства Виктора Бронштейна.
Картины Андрея Рубцова в галерее Бронштейна.
В декабре в галерее Виктора Бронштейна выставка работ признанного классика сибирской живописи Андрея Рубцова. В Великую Отечественную он 16-летним ушел добровольцем на фронт. Отсюда и метафоричность его картин: рассуждения художника о судьбах своего поколения и философии человеческой жизни. В экспозицию вошли работы из собрания самой галереи, Иркутского художественного музея и коллекции семьи автора.
Стоимость билетов: от 100 до 300 рублей.
Стоимость билетов на выставку от 100 до 300 рублей. Фото: Предоставлено галереей современного искусства Виктора Бронштейна.
(16+).
Выставка Юлии Ружниковой в художественном музее.
Чем еще порадует афиша Иркутска на декабрь 2024? До 15 числа стоит успеть посмотреть на «Змеиный колокольчик» — так называется персональная выставка иркутской художницы Юлии Ружниковой в Иркутском областном художественном музее. Автор занимается и книжной иллюстрацией, и графикой, и живописью, и декоративно-прикладным искусством. Искусствоведы отмечают, что образный мир, созданный художницей, — нежный и прекрасный, но в то же время наполненный глубоким философским смыслом. А значит, на выставку можно идти вместе с детьми. Искать «Змеиный колокольчик» нужно по адресу: ул. Карла Маркса, 23, Галерея сибирского искусства.
Стоимость билетов: от 70 до 300 рублей.
(16+).
Афиша Иркутска на декабрь 2024: поезд Деда Мороза.
Ехать на железнодорожный вокзал встречать дорогого гостя — самого Деда Мороза, нужно 13 декабря. В этом году его путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали — города Тайшета. Дедушка с компанией промчит до Дальнего Востока, а затем повернет в сторону Иркутска. Таким образом, в наш город прибудет в пятницу, 13-го. Купить билет на посещение морозной резиденции надо постараться. Продажа открылась за месяц до события, и билеты, несмотря на достаточно высокую стоимость, разлетаются в момент. Однако предусмотрена анимационная программа возле поезда, посмотреть которую может любой желающий, причем бесплатно. Так что собираемся, утепляемся — и на вокзал!
(6+).
Афиша Иркутска на декабрь 2024 разнообразна, куда пойти и как провести досуг — решать вам!