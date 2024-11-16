Карнавал в органном зале, сказка в музтеатре и поезд Деда Мороза: волшебная афиша Иркутска на декабрь 2024

Ехать на железнодорожный вокзал встречать дорогого гостя — самого Деда Мороза, нужно 13 декабря. В этом году его путешествие начнется с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали — города Тайшета. Дедушка с компанией промчит до Дальнего Востока, а затем повернет в сторону Иркутска. Таким образом, в наш город прибудет в пятницу, 13-го. Купить билет на посещение морозной резиденции надо постараться. Продажа открылась за месяц до события, и билеты, несмотря на достаточно высокую стоимость, разлетаются в момент. Однако предусмотрена анимационная программа возле поезда, посмотреть которую может любой желающий, причем бесплатно. Так что собираемся, утепляемся — и на вокзал!