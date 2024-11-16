Шестнадцать школ и тринадцать детсадов закроют в Хабаровском крае

Напомним, что ранее по федеральной программе на 2024−2026 год нашему региону предоставили более трёх миллиардов рублей — за счёт их в план ремонта было внесено 35 школ. Как уточнили в пресс-службе министерства образования Хабаровского края, сейчас в отбор впервые включили детские сады, что является большим подспорьем. Очень важно, что по условиям программы туда входят не только ремонтные работы.