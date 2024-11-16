Шестнадцать школ и тринадцать детсадов закроют в Хабаровском крае

Хабаровскому краю в рамках реализации программы модернизации школьных систем образования Минпросвещения России дополнительно выделили два миллиарда рублей — эти деньги пойдут на ремонт 16 школ и 13 детских садов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данные учреждения должны привести в порядок на протяжении 2025−2027 года.
Напомним, что ранее по федеральной программе на 2024−2026 год нашему региону предоставили более трёх миллиардов рублей — за счёт их в план ремонта было внесено 35 школ. Как уточнили в пресс-службе министерства образования Хабаровского края, сейчас в отбор впервые включили детские сады, что является большим подспорьем. Очень важно, что по условиям программы туда входят не только ремонтные работы.
— В школах и детсадах отремонтируют фундаменты, цоколь и отмостки, кровли, потолки, междуэтажные перекрытия и полы, а также входные группы, лестницы и внутренние помещения. Кроме того, образовательные учреждения оснастят современными средствами обучения и воспитания. Все это позволит создать в них комфортную и современную образовательную среду, — подчеркнули в профильном ведомстве.
Так, по результатам дополнительного отбора в 2025 году на капитальный ремонт встанут школа в селе Ильинка Хабаровского района, детский сад № 3 г. Вяземский и детский сад № 132 г. Комсомольска-на-Амуре.
В 2026 году капитальный ремонт ожидает школу № 2 рабочего посёлка Солнечный и пять детских садов Амурского, Солнечного, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов.
На 2027 год в программу отобраны школа-интернат № 6 и № 5, краевая школа № 1, школа села Полётное района имени Лазо, а также две школы города Хабаровска и семь школ Комсомольска-на-Амуре. Также в 2027-м отремонтируют шесть детских садов Хабаровского, Верхнебуреинского, Ульчского, Солнечного, Бикинского и Ванинского районов.
Задача муниципалитетов — провести собрания, организовать подвоз школьников и педагогов к временному месту обучения, обеспечить детей питанием и главное — оперативно реагировать на обращения родителей.
Отметим, что программа капремонта школ была инициирована президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. По ней с 2022 года по всей стране обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ, 406 — в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 отремонтированных зданий школ.