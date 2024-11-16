Скрывающих госномера водителей массово наказывают в Братске

Сотрудники Госавтоинспекции Братска и Братского района проводят специальные рейды по выявлению водителей, которые скрывают госномера своих автомобилей. Нарушители делают это, чтобы избежать штрафов. С начала 2024 года полицейские поймали 101 человека, сообщают в Межмуниципальном управлении МВД России «Братское».
Важно! С 14 октября в законную силу вступили изменения в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях России. Использование устройств, которые позволяют скрыть или видоизменить госномера (шторки, электромагниты, рамки и т.п.), предусматривает лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Механизм конфискуют. Это же касается повторного нарушения.
Напомним, в Иркутске раньше запланированного срока открыли движение по Диспетчерскому проезду. С 15 октября там проводили земляные работы в районе Ширямова 54а.