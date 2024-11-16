Скрывающих госномера водителей массово наказывают в Братске

Важно! С 14 октября в законную силу вступили изменения в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях России. Использование устройств, которые позволяют скрыть или видоизменить госномера (шторки, электромагниты, рамки и т.п.), предусматривает лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Механизм конфискуют. Это же касается повторного нарушения.