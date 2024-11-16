Землетрясение произошло в Иркутской области утром 16 ноября

Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи в Иркутской области утром 16 ноября. Землетрясение произошло в 9:43 по местному времени. Эпицентр располагается в Слюдянском районе или в 32-х километрах от села Выдрино в республике Бурятия. Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.