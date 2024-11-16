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Землетрясение произошло в Иркутской области утром 16 ноября

Сильнее всего дрожь земли ощутили жители города Байкальска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Подземные толчки зарегистрировали сейсмологи в Иркутской области утром 16 ноября. Землетрясение произошло в 9:43 по местному времени. Эпицентр располагается в Слюдянском районе или в 32-х километрах от села Выдрино в республике Бурятия. Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

— Интенсивность в эпицентре 5,3 балла, — отмечают сейсмологи.

Сильнее всего дрожь земли ощутили жители города Байкальска и села Утулик в Слюдянском районе. Там интенсивность толчков составила 4 балла. В Слюдянке — 3−4 балла, в Иркутске, садоводстве «Химик» и поселке Молодежный — 2−3 балла.

К счастью, толчки не привели к разрушениям. Пострадавших нет.