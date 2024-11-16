Lancet: почти три четверти жители США страдают от избыточного веса

В США доля совершеннолетнего населения с избыточным весом и ожирением за последние десятилетия выросла до почти 75% в 2021 году против около 50% в 1990 году. Соответствующие исследования опубликовал научный журнал Lancet.
Отмечается, что ожирение растет среди взрослых мужчин и женщин.
Также отмечается, что если американская госполитика в сфере здоровья и питания не будет усовершенствована, то к 2050 году доля взрослых с ожирением или избыточном весом перевалит за 80%.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказывала, что люди иногда могут страдать ожирением, даже имея нормальный индекс массы тела и стройную фигуру.
До этого врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева говорила, что традиционная диетология, в том числе советы ВОЗ и российской школы, акцентирует внимание на важности трехразового питания в день с возможностью перекусов за 2−3 часа до сна. При этом завтрак играет ключевую роль, и его отсутствие может привести к серьезным проблемам со здоровьем.