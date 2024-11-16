Lancet: почти три четверти жители США страдают от избыточного веса

До этого врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева говорила, что традиционная диетология, в том числе советы ВОЗ и российской школы, акцентирует внимание на важности трехразового питания в день с возможностью перекусов за 2−3 часа до сна. При этом завтрак играет ключевую роль, и его отсутствие может привести к серьезным проблемам со здоровьем.