В Ростовский зоопарк передали пару скатов

В зоопарке Ростова-на-Дону радостное событие. Теперь питомцев стало чуть больше. Как сообщили в зоосаде, из Китая в Ростов передали пару глазчатых хвостоколов.
Скатов для зоопарка приобрела Алина Лурье, которая является заботливым опекуном сиамского крокодила Люцифера.
Эти удивительные морские обитатели обычно водятся в тропических водах крупных рек Южной Америки: в Амазонке и Ориноко. Максимальная длина скатов составляет сто сантиметров. Если глазчатый скат чувствует опасность, то он может нанести довольно мощные удары своим хвостом, в котором содержится яд.
— В планах этой прекрасной семейной пары взять скатов-хвостоколов тоже под свою опеку. Забота о животных в зоопарке уже становится доброй традицией в этой семье! — сказали зоологи.