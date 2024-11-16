В Ростовский зоопарк передали пару скатов

Эти удивительные морские обитатели обычно водятся в тропических водах крупных рек Южной Америки: в Амазонке и Ориноко. Максимальная длина скатов составляет сто сантиметров. Если глазчатый скат чувствует опасность, то он может нанести довольно мощные удары своим хвостом, в котором содержится яд.