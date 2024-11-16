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В Ростовский зоопарк передали пару скатов

Новые обитатели ростовского зоосада приехали к нам из Китая.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону радостное событие. Теперь питомцев стало чуть больше. Как сообщили в зоосаде, из Китая в Ростов передали пару глазчатых хвостоколов.

Скатов для зоопарка приобрела Алина Лурье, которая является заботливым опекуном сиамского крокодила Люцифера.

Эти удивительные морские обитатели обычно водятся в тропических водах крупных рек Южной Америки: в Амазонке и Ориноко. Максимальная длина скатов составляет сто сантиметров. Если глазчатый скат чувствует опасность, то он может нанести довольно мощные удары своим хвостом, в котором содержится яд.

— В планах этой прекрасной семейной пары взять скатов-хвостоколов тоже под свою опеку. Забота о животных в зоопарке уже становится доброй традицией в этой семье! — сказали зоологи.