«Здоровая семья — залог успеха»: во Владивостоке завершилось благоустройство еще одной спортплощадки

«Необходимость в спортивной площадке была давно. Решили, что нужно действовать. В прошлом году создали ТОС, узнали о грантовом конкурсе, все обсудили с жителями, совместно разработали проект, подали заявку и выиграли. Задумали проводить благоустройство в два этапа. Сначала на придомовой территории убрали старую брусчатку и турник, сделали покрытие из речной гальки, установили спортивный комплекс для детей и уличный стол для пин-понга. Но на достигнутом решили не останавливаться, ведь изначально планировалось, что спортом смогут заниматься люди всех возрастов. В этом сезоне подали еще одну заявку, которую также одобрили», — поделилась с журналистом председатель инициативной группы ТОС «Анны Щетининой — Снеговая Падь» Екатерина Цховребова.