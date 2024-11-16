«Здоровая семья — залог успеха»: во Владивостоке завершилось благоустройство еще одной спортплощадки

Современная спортивно-игровая площадка рядом с домом № 37 на Анны Щетининой во Владивостоке уже радует местных жителей. Сюда приходят гулять и заниматься спортом целыми семьями. Оно и понятно, времяпровождения по душе здесь могут найти и малыши, и взрослые. Благодаря второму этапу проекта «Здоровая семья — залог успеха», уличные тренажеры дополнили существующий детский комплекс спортивного назначения. Также на площадке установлен стол для пинг-понга. Журналист «КП — Владивосток» тоже приобщился к ЗОЖ и узнал, как за счет финансирования государства создать во дворе точку притяжения для всего района.
Позитивные и инициативные.
Дом № 37 на Анны Щетининой построили в 2010 году. Тогда же оборудовали и довольно большую детскую площадку. Чуть ниже нее есть еще одна поменьше, а вот зоны для досуга ребят постарше и их родителей не было, хоть территория и позволяла.
«Необходимость в спортивной площадке была давно. Решили, что нужно действовать. В прошлом году создали ТОС, узнали о грантовом конкурсе, все обсудили с жителями, совместно разработали проект, подали заявку и выиграли. Задумали проводить благоустройство в два этапа. Сначала на придомовой территории убрали старую брусчатку и турник, сделали покрытие из речной гальки, установили спортивный комплекс для детей и уличный стол для пин-понга. Но на достигнутом решили не останавливаться, ведь изначально планировалось, что спортом смогут заниматься люди всех возрастов. В этом сезоне подали еще одну заявку, которую также одобрили», — поделилась с журналистом председатель инициативной группы ТОС «Анны Щетининой — Снеговая Падь» Екатерина Цховребова.
Благодаря второму этапу подрядчики установили тренажеры для атлетов от 14 лет и сделали ограждение. Ну скажем честно, самые маленькие жители района тоже стараются их освоить, конечно, под присмотром взрослых. По словам Екатерины, обновленное общественное пространство — точка притяжения жителей разных возрастов не только их дома, но и окрестных. Кстати, для безопасности на территории ведется видеонаблюдения, мониторить обстановку позволяют камеры, установленные на доме.
Для комфортного отдыха и порядка на площадке разместили урны и сделали лавочку. Осталось только доработать информационный щит. На нем планируется разместить данные о реализации проекта и материалы о мероприятиях, которые вполне можно проводить на обновленной территории.
Еще раз отметим, все работы провели благодаря грантовой поддержке, активные жители Анны Щетининой два года подряд одерживали победу в конкурсе проектов для представителей территориальных общественных самоуправлений (ТОСов). Кстати, в этом сезоне в столице Приморья благодаря этой инициативе преобразится 72 общественных пространства. Всего же на участие в конкурсе во Владивостоке поступило 126 заявок, а по всему Приморью число разработанных проектов оказалось рекордное — 671. При этом одобрили в общей сложности 345 инициатив.
«Благодаря конкурсу и нашей работе совместно с правительством Приморья на территории города стремительно стало увеличиваться количество ТОСов. Мы даем рекомендации, помогаем создавать инициативные группы, проводим семинары, мероприятия различного обучающего направления. Есть методические рекомендации, которые у нас размещены на официальном сайте администрации», — отметил начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев.
Перемены к лучшему.
Несмотря на то, что ТОС «Анны Щетининой — Снеговая Падь» — еще новички, за благоустройство инициативные жители взялись со всей серьезностью. Первое, что бросается в глаза, как раз рядом со спортивной и детскими площадками — обустроенная территория для парковки. Здесь и ровный асфальт, и отдельные места с барьерами, и шлагбаум, его установку согласовали в прошлом году. По словам председателя ТОС, долгое время с одной стороны дома размывало асфальт. Воду удалось отвести, территорию заново заасфальтировали и установили лежачий полицейский. Шлагбаум же позволяет защитить двор от непрошенных гостей.
Сейчас в планах у местных — привести в порядок другую часть двора. Покрытие там уже серьезно изношено. Благо в крае и его столице существует целый ряд программ по благоустройству. Модернизация придомовых территорий проводится по двум программам — краевой «1000 дворов» и федеральной, что позволяет увеличить охват и ускорить темпы. Только в этом сезон в список ремонта включили 91 адрес. В 2023 году 118 дворов во Владивостоке приобрели новый вид, а в 2022 — 165.