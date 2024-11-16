Оставшимся без тепла из-за работ на ТЭЦ и порывов жителям Владивостока сделают перерасчет

«Приморские тепловые сети» объявили о завершении работ на Владивостокской ТЭЦ-2 и устранении порывов на сетях, из-за чего несколько сотен домов в Ленинском и Первомайском районах Владивостока осталась без отопления. Энергетики пообещали сделать перерасчет. Для этого управляющим организациям необходимо предоставить акты, сообщает ИА PrimaMedia.
«Предупредительный ремонт по замене термогильз узла учета с поочередным отключением “Голдобинского” и “Фадеевского” коллекторов теплосети, а также работы на теплотрассах завершены. Магистральная тепловая сеть от “Голдобинского” коллектора заполнена и работает в режиме, теплосеть от “Фадеевского” коллектора находится на завершающей стадии заполнения и в ближайшее время выйдет на режимные параметры», — говорится в сообщении ДГК.
Энергетики обращают внимание потребителей на то, что в связи с проведением работ на теплоисточнике и на сетях будет сделан перерасчет на основании актов от управляющих организаций.
По данным сервиса отключений VL.ru, отопление на этот момент отсутствует по 260 адресам в Первомайском и Ленинском районах Владивостока.
Напомним, часть Владивостока 16 ноября осталась без тепла. В Ленинском районе отключение произошло в ночь на субботу. Как сообщили в ЕДДС, отключение связано с порывами на теплотрассе. В части домов Первомайского района горячая вода и теплоснабжение пропало еще 15 ноября.