Оставшимся без тепла из-за работ на ТЭЦ и порывов жителям Владивостока сделают перерасчет

«Предупредительный ремонт по замене термогильз узла учета с поочередным отключением “Голдобинского” и “Фадеевского” коллекторов теплосети, а также работы на теплотрассах завершены. Магистральная тепловая сеть от “Голдобинского” коллектора заполнена и работает в режиме, теплосеть от “Фадеевского” коллектора находится на завершающей стадии заполнения и в ближайшее время выйдет на режимные параметры», — говорится в сообщении ДГК.