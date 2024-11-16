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В Хабаровском крае для очистки федеральных трасс от снега привлечены 89 единиц техники

Утром 16 ноября на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области начался снегопад, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Источник: Freepik

Дорожные службы принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения по федеральным автомобильным дорогам регионов.

В ЕАО на трассе Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск для борьбы со снегопадом задействованы 15 дорожных комбинированных машин, 3 грейдера и 2 трактора. С 11:00 по местному времени из-за сильных осадков закрыт проезд для рейсовых автобусов на участке от Биробиджана до Облучья.

В Хабаровском крае на федеральных трассах работают 52 комбинированные дорожные машины, 9 тракторов, 5 грейдеров, 2 КАМАЗа и 1 экскаватор. По состоянию на 11:25 по местному времени движение на территории субъекта осуществляется в штатном режиме.

Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют в круглосуточном режиме, информация о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает регулярно.

Пользователи федеральных автомобильных дорог могут связаться с оперативным дежурным ФКУ ДСД «Дальний Восток» в любое время суток по номерам телефона: +7 (4212) 29−24−00, +7 (914) 548−58−84.

ФКУ ДСД «Дальний Восток» просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок, в случае передвижения — быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Справка:

По территории Хабаровского края пролегают федеральные автомобильные дороги:

· А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток на участках км 12 — км 240, км 12 — км 36;

· А-375 Хабаровск — Находка на участке км 5 — км 209+300;

· А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре на участках км 34+425 — км 533+591, км 0 — км 170+925;

· Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск на участке км 2101+304 — км 2106+648.

По территории Еврейской автономной области проходит федеральная автомобильная дорога Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск:

· Участок км 1752+104 — км 2101+351.