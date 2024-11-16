В Хабаровском крае для очистки федеральных трасс от снега привлечены 89 единиц техники

В ЕАО на трассе Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск для борьбы со снегопадом задействованы 15 дорожных комбинированных машин, 3 грейдера и 2 трактора. С 11:00 по местному времени из-за сильных осадков закрыт проезд для рейсовых автобусов на участке от Биробиджана до Облучья.