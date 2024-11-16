«Написал поганый роман»: историк обвинил красноярского писателя Виктора Астафьева в работе на Запад

Известный московский историк Евгений Спицын назвал «гнидой» и «подонком» красноярского писателя Виктора Астафьева. Своим мнением он поделился на интервью YouTube-каналу «Слово».
По его мнению, Астафьев написал роман «Прокляты и убиты» по заказу Запада, желая таким образом получить Нобелевскую премию.
«Такие же подонки, как, например, Астафьев, писатель этот, деревенщик хренов. Все получил от советской власти. И под конец жизни написал книгу “Прокляты и убиты”, где просто облил грязью и Сталина, и советскую армию, и все, что можно и нельзя», — заявил в интервью московский историк.
На громкое высказывание Евгения Спицына отреагировал экс-мэр и депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Ерёмин. Он сообщил, что «намерен использовать статус депутата» и направить обращение в компетентные органы, чтобы «защитить имя великого писателя и честь всех земляков».
«Безмерно возмущен этому хамскому, беспринципному, наглому и подлому заявлению в адрес великого писателя и нашего земляка Виктора Астафьева. Это не просто оскорбление личности, это плевок в душу сибиряков, всей нашей нации. Подобные “историки”, бросающие тень на наследие великих людей, не заслуживают ничего, кроме презрения», — написал Сергей Ерёмин в своем телеграм-канале.
С заявлением экс-мэра согласился первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
«У каждого из нас может быть свое отношение к творчеству Виктора Петровича Астафьева, и в особенности к его произведениям о Великой Отечественной войне. Но переходить на такую площадную брань — недопустимо. Приезжайте в Овсянку, Евгений Юрьевич, посетите Национальный центр Астафьева, и, возможно, вы поймете, что были неправы, и извинитесь за свои слова», — высказался в защиту писателя вице-губернатор.
Добавим, Евгений Спицын позиционирует себя как популяризатора исторических знаний, педагога и эксперта. С этого года состоит в Союзе писателей России. Также в феврале указом президента России Владимира Путина он был награжден орденом Александра Невского за вклад в сохранение культурного и исторического наследия страны.
Отметим, Виктор Астафьев работал над романом «Прокляты и убиты» до марта 2000 года, но так и не завершил его. Книга, повествующая о Второй мировой войне, вызвала неоднозначную реакцию среди его коллег и знакомых. Предметом критики произведения стала, по мнению некоторых, дискредитация советской власти.