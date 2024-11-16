«Написал поганый роман»: историк обвинил красноярского писателя Виктора Астафьева в работе на Запад

«У каждого из нас может быть свое отношение к творчеству Виктора Петровича Астафьева, и в особенности к его произведениям о Великой Отечественной войне. Но переходить на такую площадную брань — недопустимо. Приезжайте в Овсянку, Евгений Юрьевич, посетите Национальный центр Астафьева, и, возможно, вы поймете, что были неправы, и извинитесь за свои слова», — высказался в защиту писателя вице-губернатор.