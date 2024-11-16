Южноуральцам рассказали, когда в регионе потеплеет до +5 градусов

В воскресенье на Южном Урале вновь пойдёт снег, но он будет небольшим. После ночных −6 градусов потеплеет до +4. Настроение южноуральцев омрачит лишь мощный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Осадки не оставят регион в покое и в понедельник. Но зато в этот день станет ещё теплее: днём ожидается до +5 градусов.