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Южноуральцам рассказали, когда в регионе потеплеет до +5 градусов

В субботу, 16 ноября, Челябинскую область накроют снег, слабые метели, а на дорогах образуется гололёд, поэтому водителям стоит быть внимательнее за рулём. Днём подует порывистый юго-западный ветер, а воздух прогреется до +3 градусов. Когда жителям ожидать потепления, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.
Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Pchela.News

В воскресенье на Южном Урале вновь пойдёт снег, но он будет небольшим. После ночных −6 градусов потеплеет до +4. Настроение южноуральцев омрачит лишь мощный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Осадки не оставят регион в покое и в понедельник. Но зато в этот день станет ещё теплее: днём ожидается до +5 градусов.

В Челябинске все выходные и днём в понедельник снега не планируется. В субботу дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +1 градуса. В ночь на воскресенье столбики уличных термометров покажут −3 градуса, а днём — до +3. В первый рабочий день новой недели тоже будет тепло: синоптики обещают до +4 градусов. В понедельник также подует порывистый юго-западный ветер.

Недавно «Пчела» собрала подборку фотографий жителей, которым удалось запечатлеть заснеженные вершины, покрытые белым ковром поля, изящные узоры инея на ветках деревьев в горах Южного Урала.