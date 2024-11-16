Южноуральцам рассказали, когда в регионе потеплеет до +5 градусов

В воскресенье на Южном Урале вновь пойдёт снег, но он будет небольшим. После ночных −6 градусов потеплеет до +4. Настроение южноуральцев омрачит лишь мощный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Осадки не оставят регион в покое и в понедельник. Но зато в этот день станет ещё теплее: днём ожидается до +5 градусов.
В Челябинске все выходные и днём в понедельник снега не планируется. В субботу дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +1 градуса. В ночь на воскресенье столбики уличных термометров покажут −3 градуса, а днём — до +3. В первый рабочий день новой недели тоже будет тепло: синоптики обещают до +4 градусов. В понедельник также подует порывистый юго-западный ветер.
Недавно «Пчела» собрала подборку фотографий жителей, которым удалось запечатлеть заснеженные вершины, покрытые белым ковром поля, изящные узоры инея на ветках деревьев в горах Южного Урала.