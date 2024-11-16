Улицу Целинную ремонтируют в Хабаровске благодаря президентскому нацпроекту

Напомним, что почти полтора миллиарда рублей потратили в этом году на ремонт 33 участков дорог Хабаровска по инициированному президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы велись по восьми муниципальным контрактам и стартовали в мае текущего года. Самые масштабные работы по нацпроекту БКД в этом году велись на отрезке проспекта 60-летия Октября от ул. Аэродромной до ул. Машинистов, а также на путепроводе от ул. Ленинградской к Восточному шоссе.