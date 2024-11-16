Улицу Целинную ремонтируют в Хабаровске благодаря президентскому нацпроекту

Администрация Хабаровска отчиталась о скором завершении реконструкции участка улицы Целинной в Железнодорожном районе — в настоящее время специалисты подрядчика занимаются установкой дорожных знаков, обустройством пешеходных переходов и монтажом светофорного оборудования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», магистраль отремонтировали за счёт нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы мэрии столицы региона, на обновление участка ушло три месяца. Протяжённость объекта составляет 1,2 километра, на протяжении которых было заменено основание дороги, уложено новое асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары, заменены остановочные павильоны и установлено ограждение. Кроме того, вдоль дороги оборудовали ливневую канализацию, которая спасёт её от обводнения и заболачивания.
— Участок достаточно длинный. Основной трудностью при его ремонте было постоянное движение большегрузного и общественного транспорта, притом что дорога достаточно узкая — по одной полосе в каждом направлении. Тем не менее, трасса сдана в срок, с соответствующим качеством, что подтверждается проверкой независимых лабораторий, — рассказал начальник отдела благоустройства городского профильного управления Дмитрий Чеверда.
Особо в администрации Хабаровска отметили новые светофоры — это современные устройства со светодиодными линзами. В частности, такой установят на перекрёстке улиц Целинной и Автономной. Также будут оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы по самой отремонтированной улице. Всё это делается, чтобы сделать одну из самых значимых районных дорог максимально безопасной как для автомобилистов, так и для пешеходов.
— Обновленная дорога на улице Целинной позволит жителям нового микрорайона комфортно передвигаться. Территория в районе улиц Аэродромной и Целинной активно застраивается и будет расширяться — здесь уже возведены несколько многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья, и вскоре начнется реализация проекта «Дальневосточный квартал», — подчеркнули в администрации краевой столицы.
Напомним, что почти полтора миллиарда рублей потратили в этом году на ремонт 33 участков дорог Хабаровска по инициированному президентом Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы велись по восьми муниципальным контрактам и стартовали в мае текущего года. Самые масштабные работы по нацпроекту БКД в этом году велись на отрезке проспекта 60-летия Октября от ул. Аэродромной до ул. Машинистов, а также на путепроводе от ул. Ленинградской к Восточному шоссе.