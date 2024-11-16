Выходные в Башкирии ознаменуются плюсовой температурой

Озвучен прогноз погоды на выходные в Башкирии. Как рассказали в республиканском гидрометцентре, суббота преподнесет пару неприятных сюрпризов, особенно напряженная обстановка будет на дорогах региона.
— В отдельных районах ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, дымка, из-за которой видимость ухудшится до 1−2 км, — сказали синоптики.
Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, однако теплой погоду назвать будет сложно: будет дуть сильный ветер, идти дождь и снег.
Характер погоды не изменится и в воскресенье, 17 ноября. Жителям Башкирии пообещали небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед. Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°, днем прогреется до +2,-3°.
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