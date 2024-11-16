Выходные начались с зимней сказки в Хабаровске

Хабаровск встретил первые зимние выходные, несмотря на то что календарная осень еще продолжается. В субботу город накрыл снегопад, который превратил улицы в белоснежный пейзаж. Легкий мороз и пушистый снег создали уютную атмосферу, словно намекая на приближающиеся новогодние праздники. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Не холодно, но уже по-зимнему
Несмотря на снег, температура остается комфортной. Хабаровчане отметили, что мороз пока не спешит заявить о себе, а легкий ветер только добавляет свежести.
Скверы и парки в зимнем убранстве
Городские скверы и парки, покрытые первым снегом, выглядят как с открытки. Белый пушистый ковер укрыл лавочки, детские площадки и клумбы, а деревья словно облеклись в морозные узоры.
На дорогах сложная обстановка
Улицы города оказались под снежным покровом, что доставило немало хлопот водителям. Однако коммунальные службы оперативно взялись за расчистку улиц.
Зимняя сказка продолжается
Синоптики обещают, что такая мягкая, снежная зима задержится в городе. На следующей неделе жителей ждет продолжение зимнего настроения: ясное небо и свежий воздух. Хабаровск уже готовится к встрече настоящих морозов, но пока наслаждается комфортной погодой и красотой первого снега.