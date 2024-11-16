Выходные начались с зимней сказки в Хабаровске

Хабаровск встретил первые зимние выходные, несмотря на то что календарная осень еще продолжается. В субботу город накрыл снегопад, который превратил улицы в белоснежный пейзаж. Легкий мороз и пушистый снег создали уютную атмосферу, словно намекая на приближающиеся новогодние праздники. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.