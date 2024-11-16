Восемь раз тревожил тигр жителей Хабаровского края

Как сообщили в управлении животного мира по краю, 8 ноября тигров видели в Корфовском и Казакевичево. В Корфовском на Владивостокской, 1а хищник прогуливался возле складов МЧС. На следующий день тигр снова наведался по тому же адресу и утащил собаку. Хищника отпугнули специалисты.