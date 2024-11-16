Восемь раз тревожил тигр жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае за прошедшую неделю произошло восемь конфликтных ситуаций с дикими животными. Во всех случаях к людям выходили тигры. Хищники утащили шесть собак со дворов.
Как сообщили в управлении животного мира по краю, 8 ноября тигров видели в Корфовском и Казакевичево. В Корфовском на Владивостокской, 1а хищник прогуливался возле складов МЧС. На следующий день тигр снова наведался по тому же адресу и утащил собаку. Хищника отпугнули специалисты.
После, 11 ноября, тигра видели в Корфовском недалеко от жилого дома. Его также пришлось отпугивать.
В Некрасовке хищника заметили 12 ноября на окраине села. В тот же день собаку утащил хищник со двора дома на Партизанской, 47 в Князе-Волконском. На место выезжали специалисты, которые отпугнули хищника.
За 14 ноября тигр утащил сразу четырех собак в селе Чернолесье, на Фермерской, 2. Охранные собаки пропали за неделю. В тот же день хищник снова наведался в Казакевичево на Пограничную, 17.