Губернатор Приморья оценил тропы в Ботсаде Владивостока — в 2025 году их продлят до 10 км

В следующем году в Ботаническом саду Владивостока обустроенные экологические тропы продлят до 10 км и оборудуют место отдыха горожан туалетами. О планах по благоустройству по итогам прогулки в Ботсаде рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона остался доволен работой подрядчика, сообщает ИА PrimaMedia.
Олег Кожемяко прогулялся в субботу по новым тропам в сопровождении супруги Ирины Герасименко и директора сада-института Павла Крестова. Во время прогулки губернатор пообщался с другими посетителями, спросил об их впечатлениях.
«Хорошие дорожки», — поделились горожанки.
Глава региона оценил, как выполнена работа по созданию экотроп, и поделился будущими планами.
«Ребята работали великолепно, сделали более 2,5 км. На следующий год продолжим эту работу, выделим необходимые денежные средства, чтобы тропа составляла порядка 10 км. Подрядная организация хорошая, качественно выполняет работы. Здесь уникальный лес, это еще и научно-познавательный туризм для школьников, для взрослых. Оборудуем это все еще и туалетами, чтобы было удобно, подумаем и о парковке», — сказал Олег Кожемяко.
На 2024 год был выделен грант в размере 27 млн рублей на создание тропиночной сети в Ботсаду. Проект предполагает создание троп с твердым, мягким покрытием (из природных материалов) и дощатых эстакад, а также оборудование троп информационными стендами, площадками и скамейками.
Как рассказывал в интервью ИА PrimaMedia Павел Крестов, за почти 14 лет руководства Ботсадом он впервые почувствовал интерес к ботаническому саду не как к потенциальному пространству для застройки, а как к социально важнейшему объекту в городе и крае.