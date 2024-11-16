Губернатор Приморья оценил тропы в Ботсаде Владивостока — в 2025 году их продлят до 10 км

«Ребята работали великолепно, сделали более 2,5 км. На следующий год продолжим эту работу, выделим необходимые денежные средства, чтобы тропа составляла порядка 10 км. Подрядная организация хорошая, качественно выполняет работы. Здесь уникальный лес, это еще и научно-познавательный туризм для школьников, для взрослых. Оборудуем это все еще и туалетами, чтобы было удобно, подумаем и о парковке», — сказал Олег Кожемяко.