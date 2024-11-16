Чемпионка Анна Щербакова поделилась ожиданиями от чемпионата России в Омске

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и автогонщик Роман Русинов пообщались с журналистами после одного из матчей «Авангарда». Прежде всего темой недлинной беседы стал чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Омске в декабре.
— Вы сказали перед матчем, что в Омске отличный лед. Насколько он нужен для качества шоу и катания фигуристов?
— Конечно, он очень важен. Когда мы выступаем, то многое зависит и от качества арены. В целом омская арена с ее катком — одна из лучших, которые я видела вообще. Я и сама на ней выступала. Не сомневаюсь, что чемпионат России в декабре проведут здесь на самом высоком уровне.
В прошлом году Анна вне соревнований выступила на открытии этапа Кубка России в Омске, и она вспомнила, какие впечатления остались тогда: «В целом каждое выступление здесь очень приятно, когда полные трибуны, все 12 тысяч зрителей — это радость и такая энергия, что, наверное, ради такого мы вообще и выступаем. Очень рада, что здесь теперь пройдет и чемпионат. Я уже видела отборочные этапы чемпионата, и точно могу сказать — конкуренция там невероятная, борьба очень большая. Думаю, и в Омске будут сложные прокаты, невероятные элементы, красивые программы, словом, должно быть очень интересно. И каждый зритель с трибун это оценит».
Добавим и комментарий Романа Русинова, которого в основном спрашивали о его хоккейных симпатиях. Нужно отметить, что гонщик впервые показал Омску новый российский суперкар Rossa, над созданием которого он сам работал вместе с отечественными инженерами и дизайнерами. Автомобиль экспонировали у входа в арену.
Фото: ХК «Авангард».
«У хоккея и автоспорта действительно много общего: энергия, скорость, риск, адреналин, зрелищность. Что уж скрывать, иногда случаются и столкновения! У “Авангарда” и СКА невероятно сплоченные сообщества болельщиков. Надеюсь, что такие тематические матчи вдохновляют их заинтересоваться и автоспортом. Как болельщик я давно симпатизирую “Авангарду”, игра получается сегодня очень интересная, волнительная, действительно есть за что переживать», — сказал Роман.
Напомним, в Омске в «G-Drive Арене» чемпионат России пройдет 19−22 декабря.