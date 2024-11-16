Чемпионка Анна Щербакова поделилась ожиданиями от чемпионата России в Омске

В прошлом году Анна вне соревнований выступила на открытии этапа Кубка России в Омске, и она вспомнила, какие впечатления остались тогда: «В целом каждое выступление здесь очень приятно, когда полные трибуны, все 12 тысяч зрителей — это радость и такая энергия, что, наверное, ради такого мы вообще и выступаем. Очень рада, что здесь теперь пройдет и чемпионат. Я уже видела отборочные этапы чемпионата, и точно могу сказать — конкуренция там невероятная, борьба очень большая. Думаю, и в Омске будут сложные прокаты, невероятные элементы, красивые программы, словом, должно быть очень интересно. И каждый зритель с трибун это оценит».