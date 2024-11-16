Новый сквер во Владивостоке появился на улице Тобольской

Глава города Константин Шестаков, присутствовавший на открытии, рассказал, что проект реализовали в рамках региональной программы «1000 дворов». Он подчеркнул, что инициативу проявили сами жители ближайших домов, подав заявки на участие. Благодаря этому удалось не только преобразить территорию, но и создать место, где удобно проводить время с семьей. Шестаков отметил, что цель таких проектов — обеспечить комфорт для людей, используя все доступные ресурсы.