Новый сквер во Владивостоке появился на улице Тобольской

На улице Тобольской во Владивостоке появилось новое место для прогулок и отдыха. В пятницу, 15 ноября, в районе дома Тобольская, 10 торжественно завершили благоустройство заброшенного транзитного сквера, превратив его в уютный уголок для жителей. Теперь на этом участке есть пешеходные дорожки, качели, детские площадки, амфитеатр, освещение и камеры видеонаблюдения.
Глава города Константин Шестаков, присутствовавший на открытии, рассказал, что проект реализовали в рамках региональной программы «1000 дворов». Он подчеркнул, что инициативу проявили сами жители ближайших домов, подав заявки на участие. Благодаря этому удалось не только преобразить территорию, но и создать место, где удобно проводить время с семьей. Шестаков отметил, что цель таких проектов — обеспечить комфорт для людей, используя все доступные ресурсы.
Как сообщает пресс-служба администрации города, открытие сквера отметили праздничным мероприятием, которое собрало много горожан. Александр Бондяев, депутат городской думы, напомнил, что этот район всегда был популярным местом для прогулок, особенно среди семей с детьми. Поэтому в проекте уделили особое внимание детским площадкам — их сделали сразу две.
Как писали «АиФ-Приморье», недавно в районе Жигура, 2−6, появилось еще одно современное место с дорожками, качелями и зелеными насаждениями. Оно было создано по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».
В текущем году работы по благоустройству проходят и в других частях города. На Кирова, 116, обустраивают парк; на Ватутина, 26 — небольшой сквер. По региональной программе приводят в порядок аллею на улице Сахалинской. А реконструкция набережной Спортивной гавани продолжается за счет средств специального казначейского кредита.