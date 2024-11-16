МВД: наркотиков в закладке, которую принесла красноярка, не обнаружено

Эксперты изучили флакон от назального спрея, который встревоженная красноярка обнаружила в доме на улице Тельмана и принесла на встречу с депутатом и полицией, и не обнаружили в нем каких-либо опасных и психотропных веществ. Никаких сильнодействующих или ядовитых веществ во флаконе также не найдено.