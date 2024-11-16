Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: наркотиков в закладке, которую принесла красноярка, не обнаружено

Эксперты не нашли следов наркотиков в закладке в виде назального спрея, которую нашла красноярка в подъезде и принесла на встречу с депутатом и полицией.

Источник: Аргументы и факты

В закладке, которую нашла жительница Красноярска в подъезде, наркотиков не обнаружено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Эксперты изучили флакон от назального спрея, который встревоженная красноярка обнаружила в доме на улице Тельмана и принесла на встречу с депутатом и полицией, и не обнаружили в нем каких-либо опасных и психотропных веществ. Никаких сильнодействующих или ядовитых веществ во флаконе также не найдено.

На место, где была сделана находка, выезжали оперативники с собаками. Каких-либо подозрительных предметов в подъезде обнаружено не было.

«В случае обнаружения подозрительных находок не стоит их поднимать или прикасаться к ним. В подобных случаях необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Каждый подобный факт регистрируется в установленном порядке и тщательно проверяется», — напомнили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что о подозрительной находке, которую принесла красноярка, рассказала депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина. Жительница дома по улице Тельмана была возмущена тем, что это может быть закладка с наркотиком.