МВД: наркотиков в закладке, которую принесла красноярка, не обнаружено

В закладке, которую нашла жительница Красноярска в подъезде, наркотиков не обнаружено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Эксперты изучили флакон от назального спрея, который встревоженная красноярка обнаружила в доме на улице Тельмана и принесла на встречу с депутатом и полицией, и не обнаружили в нем каких-либо опасных и психотропных веществ. Никаких сильнодействующих или ядовитых веществ во флаконе также не найдено.
На место, где была сделана находка, выезжали оперативники с собаками. Каких-либо подозрительных предметов в подъезде обнаружено не было.
«В случае обнаружения подозрительных находок не стоит их поднимать или прикасаться к ним. В подобных случаях необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Каждый подобный факт регистрируется в установленном порядке и тщательно проверяется», — напомнили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Напомним, что о подозрительной находке, которую принесла красноярка, рассказала депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина. Жительница дома по улице Тельмана была возмущена тем, что это может быть закладка с наркотиком.