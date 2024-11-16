В Роспотребнадзоре рассказали, какие макароны лучше всего покупать

Стоит отметить, что от макарон не толстеют. К набору веса приводит неправильное сочетание макарон с другими продуктами и большие порции. Рекомендуется сочетать макароны с зеленью, овощами, морепродуктами. Детям после первого года жизни можно употреблять макароны.