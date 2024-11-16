Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, какие макароны лучше всего покупать

Наиболее полезные — те, которые изготовлены из пшеницы твердых сортов с определенными маркировками.

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе макарон и какие лучше выбирать.

Как сообщают эксперты, польза макарон зависит от качества муки, из которой они изготовлены. Продукты из пшеницы твердых сортов содержат витамины В и Е, калий, фосфор, клетчатку.

Самые полезные макароны — те, которые изготовлены из пшеницы твердых сортов с маркировкой «группа А», «1 класс», durum, «пшеница твердых сортов», semola di grano duro.

Желательно, чтобы в макаронах содержалось как можно больше белка. Не менее 12 граммов на 100 граммов продукта.

Стоит отметить, что от макарон не толстеют. К набору веса приводит неправильное сочетание макарон с другими продуктами и большие порции. Рекомендуется сочетать макароны с зеленью, овощами, морепродуктами. Детям после первого года жизни можно употреблять макароны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали о пользе киселя.

здоровье