«Рассадник мерзости»: полчища крыс «кошмарят» крупный микрорайон Владивостока

В районе улицы Юмашева, 6, на площадке для сбора мусора заметили десяток крупных крыс. Местные жители сообщают, что грызунов привлекло обилие пищевых отходов. Согласно предоставленной видеозаписи, они совсем не боятся людей, кидаются на ноги, лазают по деревьям.