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«Рассадник мерзости»: полчища крыс «кошмарят» крупный микрорайон Владивостока

«Жирнючие какие», — сообщают очевидцы.

Источник: Соцсети

Полчища крыс «кошмарят» крупный микрорайон Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал vmfareast (18+).

В районе улицы Юмашева, 6, на площадке для сбора мусора заметили десяток крупных крыс. Местные жители сообщают, что грызунов привлекло обилие пищевых отходов. Согласно предоставленной видеозаписи, они совсем не боятся людей, кидаются на ноги, лазают по деревьям.

В Сети бурно отреагировали на видео:

«Рассадник мерзости. Жирнючие какие», «На ноги кинулся», «Нет страха совсем. Мне кажется, эти крысы живут свою лучшую жизнь».

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