Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Котюков навестил красноярских бойцов СВО в Санкт-Петербурге

Губернатор Красноярского края посетил госпиталь в Санкт-Петербурге, где лечатся красноярские бойцы СВО.

Источник: Соцсети

Михаил Котюков навестил в Санкт-Петербурге бойцов СВО из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Во время рабочего визита в северную столицу глава региона посетил госпиталь Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Сейчас там после ранений восстанавливается 13 жителей края.

Губернатор передал бойцам подарки и лично пообщался с некоторыми из них. Так, о своем состоянии Михаилу Котюкову рассказали Шолбан Монгуш, работник межрайонной больницы в Дудинке, и Александр Стариков, глава первичной организации ветеранов Военно-Морского флота в Ирбейском районе.

Михаил Котюков передал Александру Старикову письмо от супруги и приветы из родного района. В беседе с бойцами губернатор поблагодарил ребят, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Также Михаил Котюков пообщался с уроженцами Красноярского края, которые обучаются в Санкт-Петербурге. На встрече он предложил создать молодежный клуб специально для красноярских студентов в Питере. Сразу после встречи к сообществу пожелало присоединиться больше 50 участников.

Помимо того, глава региона договорился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым продолжить сотрудничество. На встрече обсудили газификацию Красноярского края, культурное и образовательное сотрудничество, а также строительство новых теплоходов для использования на Енисее.