Михаил Котюков навестил красноярских бойцов СВО в Санкт-Петербурге

Также Михаил Котюков пообщался с уроженцами Красноярского края, которые обучаются в Санкт-Петербурге. На встрече он предложил создать молодежный клуб специально для красноярских студентов в Питере. Сразу после встречи к сообществу пожелало присоединиться больше 50 участников.