К Новому году в Уфе установят 150 елей

В Уфе к Новому году установят две столичные елки: у Конгресс-холла «Торатау» и на площади имени Ленина. Праздничные деревья, как и в прошлом году, будут искусственными — пиксельными. Их сборка из-за сложности конструкции начнется уже на следующей неделе. Об этом сообщила мэрия.