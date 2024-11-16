К Новому году в Уфе установят 150 елей

В Уфе к Новому году установят две столичные елки: у Конгресс-холла «Торатау» и на площади имени Ленина. Праздничные деревья, как и в прошлом году, будут искусственными — пиксельными. Их сборка из-за сложности конструкции начнется уже на следующей неделе. Об этом сообщила мэрия.
— На обеих площадках установят пиксельные ёлки высотой 32 м и 30 м соответственно. Вокруг разместят светодиодные фигуры, горки и обустроят ледовые фигуры, — передали в администрации.
Там добавили, что всего в Уфе к Новому году установят около 150 елей. Первая из них появилась в парке «Волна» в Затоне.
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