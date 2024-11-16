Запрет майнинга в периоды энергодефицита обсудили в Иркутской области

В Приангарье состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. Главной темой для обсуждения стали вопросы регулирования майнинга. Так, за 9 месяцев текущего года электропотребление энергосистемы региона составило 52,4 млрд кВт*ч, что на 9,4% выше показателя прошлого года.
«Анализ прироста пикового потребления мощности показывает, что наибольший прирост пришёлся на “белых майнеров”», — подчеркнул министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. — «В целом объём потребления майнинга по энергосистеме Иркутской области достиг значения 1098 МВт, из которых почти 471 МВт или 43% приходится на долю “серого” майнинга, осуществляемого физическими и юридическими лицами».
Заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак отметил, что власти поддерживают запрет майнинга в периоды прогнозируемого энергодефицита в ряде регионов. Эта мера может исправить ситуацию в территориях с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами. Предложение рассмотрят на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 ноября.
Напомним, подземные толчки зарегистрировали сейсмологи в Иркутской области утром 16 ноября. Землетрясение произошло в 9:43 по местному времени. Эпицентр располагается в Слюдянском районе.