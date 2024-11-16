Запрет майнинга в периоды энергодефицита обсудили в Иркутской области

«Анализ прироста пикового потребления мощности показывает, что наибольший прирост пришёлся на “белых майнеров”», — подчеркнул министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. — «В целом объём потребления майнинга по энергосистеме Иркутской области достиг значения 1098 МВт, из которых почти 471 МВт или 43% приходится на долю “серого” майнинга, осуществляемого физическими и юридическими лицами».