В Крыму стало вдвое больше многодетных семей

Сколько к Крыму многодетных семей «В Республике Крым на сегодняшний день 33 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 108 тысяч детей», — сказала Гудилко, уточнив, что этот показатель с 2014 года увеличился вдвое.
По ее словам, Указ президента России Владимира Путина, который говорит о поддержке многодетных семей, в республике работал и ранее, все меры, указанные в этом документе, в регионе реализовывались.
«И на сегодняшний день они (меры поддержки — ред.) работают. У нас в Крыму они больше, они емкие», — уточнила она.
Меры поддержки многодетных.
Перечисляя действующие меры поддержки для многодетных семей, первый замминистра труда и соцзащиты Республики Крым одной из первых назвала такую меру как социальный контракт.
«Социальный контракт у нас работает с 2016 года. За 10 месяцев текущего года им уже воспользовались 217 многодетных семей», — сказала Гудилко.
Кроме того, существует такая мера поддержки, как государственная социальная помощь, в Крыму она действует с 2014 года.
«Но мы внесли изменения, и теперь многодетным семьям, помимо государственной социальной помощи, предоставляем также доплату. То есть, если в семье три или четыре ребенка, доплата составляет 25% прожиточного минимума, если более пяти детей — 50% прожиточного минимума, семья может получить и свыше 70 тысяч рублей, если в ней много детей», — добавила представитель профильного министерства.
Многодетные семьи имеют льготы на коммунальные услуги, на льготный проезд для детей — не только на поездки по городу и пригороду, но и на междугородние направления. На сегодняшний день более 47 тысяч детей из многодетных семей пользуются льготным проездом, резюмировала Гудилко.
Следующая мера поддержки — это школьная форма. На сегодняшний день предоставляется компенсация в размере 30% прожиточного минимума за приобретенную школьную форму. По словам Гудилко, меру поддержки планируется расширить.
«Мы сейчас ведем пилотный проект и вносим изменения в законодательство, чтобы можно было выдавать электронные сертификаты. Тогда маме не надо искать деньги, чтобы купить форму ребенку — она сможет приобрести ее за электронный сертификат», — уточнила она.
Кроме того, многодетные семьи могут получить выплаты в размере ста тысяч рублей в рамках так называемой социальной догазификации, чтобы иметь возможность газифицировать свой дом. В этом году соответствующей мерой поддержки воспользовались больше сотни семей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.