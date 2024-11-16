В Крыму стало вдвое больше многодетных семей

«Но мы внесли изменения, и теперь многодетным семьям, помимо государственной социальной помощи, предоставляем также доплату. То есть, если в семье три или четыре ребенка, доплата составляет 25% прожиточного минимума, если более пяти детей — 50% прожиточного минимума, семья может получить и свыше 70 тысяч рублей, если в ней много детей», — добавила представитель профильного министерства.