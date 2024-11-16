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Полицейский спас косулю, которая едва не утонула в полынье в Иркутской области

Животное осмотрели ветеринары, после чего вернули в лес.

Источник: Комсомольская правда

Полицейский из Киренска спас дикую косулю, которая едва не утонула. Животное пыталось переплыть реку Лену, но попало в полынью, покрытую льдом. Подполковник Игорь Александров решил помочь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Офицер, а также сотрудники МЧС России и Службы по охране и использованию объектов животного мира офицер на аэролодке подплыли к косуле и с помощью веревок затащили ее на борт, а затем доставили на берег.

После осмотра ветеринаров животное смогло вернуться в естественную среду обитания.

Напомним, инспекторы ГИБДД Братска и Братского района проводят специальные рейды по выявлению водителей, которые скрывают госномера своих автомобилей.