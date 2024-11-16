На Сахалине научились выращивать трепанга в заводских условиях

«Проект “Подращивание молоди трепанга в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) на основе технологии “Биофлок” (BioFloc Technology — BFT)” инициирован Сахалинским государственным университетом в июне 2024 года в рамках программы развития “Приоритет-2030”. Уникальность проекта в том, что технология выращивания молоди трепанга или голотурий впервые реализована в УЗВ на Сахалине, и впервые в мире применена технология “Биофлок” для выращивания морской аквакультуры», — отметили в пресс-службе.