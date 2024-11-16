На Сахалине научились выращивать трепанга в заводских условиях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты Сахалинского государственного университета (СахГУ) впервые реализовали проект по выращиванию ценного пищевого моллюска — дальневосточного трепанга в заводских условиях островного края. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Проект “Подращивание молоди трепанга в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) на основе технологии “Биофлок” (BioFloc Technology — BFT)” инициирован Сахалинским государственным университетом в июне 2024 года в рамках программы развития “Приоритет-2030”. Уникальность проекта в том, что технология выращивания молоди трепанга или голотурий впервые реализована в УЗВ на Сахалине, и впервые в мире применена технология “Биофлок” для выращивания морской аквакультуры», — отметили в пресс-службе.
До сих пор отечественный опыт выращивания дальневосточного трепанга был сконцентрирован исключительно в Приморском крае. На Сахалине такой эксперимент проводился впервые. При этом, помимо адаптации биотехнологии выращивания иглокожих, было решено испытать экосистему микробных сообществ, позволяющую интенсифицировать и удешевить процессы промышленного выращивания голотурий.
Сахалинская область, как подчеркивают разработчики, обладает гигантским потенциалом в области морской аквакультуры. Особенность острова Сахалин состоит, например, в том, что он находится между двумя регионами с плодородными трепангоносными слоями, у которых разные периоды созревания половых продуктов.
Современные установки замкнутого водоснабжения позволяют нивелировать высокие перепады температур, что весьма актуально для районов Севера, и создавать наиболее благоприятные искусственные условия для выращивания разнообразных гидробионтов. А миксы микроорганизмов способны ассимилировать метаболиты для собственного роста, предотвращая загрязнение среды отходами жизнедеятельности выращиваемых животных и позволяя использовать производство микробного белка как дополнительный источник белковой пищи.