Иркутск покажут по Первому каналу

В программе «Повара на колесах» (6+) на Первом канале выйдет выпуск, посвященный Иркутску. Столица Прибайкалья стала 79-м городом России, который посетила съемочная группа этого проекта. Одним из мест, где проходили съемки, стал МУП «Центральный рынок», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.