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Иркутск покажут по Первому каналу

В программе «Повара на колесах» выйдет выпуск, посвященный столице Приангарья.

Источник: Соцсети

В программе «Повара на колесах» (6+) на Первом канале выйдет выпуск, посвященный Иркутску. Столица Прибайкалья стала 79-м городом России, который посетила съемочная группа этого проекта. Одним из мест, где проходили съемки, стал МУП «Центральный рынок», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Шеф-повара не только прогулялись по историческим уголкам Иркутска и насладились живописными пейзажами Байкала, но и попробовали фирменный сагудай из муксуна. В завершение они устроили настоящую кулинарную битву.

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