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Красноярск примет демографический форум

КРАСНОЯРСК, 16 ноября, ФедералПресс. В Красноярске пройдет демографический форум «Семья. Россия. Сибирь. Мы». Мероприятие, приуроченное к Году семьи, намечено на 25 ноября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Подводя итоги прошлогоднего демографического форума, губернатор края поручил придать мероприятию статус всероссийской дискуссионной площадки. Эта инициатива была поддержана Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.

Запланировано до 650 участников. Речь идет о делегатах от общественных и молодежных организаций, бизнеса, науки, семейных экспертах, многодетных семьях, властях сибирских регионов.

Среди заявленных тем — предварительные результаты исполнения национального проекта «Демография» и ожидания от идущего ему на смену нацпроекта «Семья», распространение семейных ценностей, роль различных сообществ в этом процессе, поддержка пожилых людей.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как красноярские педагоги помогают учиться детям Донбасса.