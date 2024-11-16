Красноярск примет демографический форум

«Подводя итоги прошлогоднего демографического форума, губернатор края поручил придать мероприятию статус всероссийской дискуссионной площадки. Эта инициатива была поддержана Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.
Запланировано до 650 участников. Речь идет о делегатах от общественных и молодежных организаций, бизнеса, науки, семейных экспертах, многодетных семьях, властях сибирских регионов.
Среди заявленных тем — предварительные результаты исполнения национального проекта «Демография» и ожидания от идущего ему на смену нацпроекта «Семья», распространение семейных ценностей, роль различных сообществ в этом процессе, поддержка пожилых людей.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как красноярские педагоги помогают учиться детям Донбасса.