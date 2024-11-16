Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на конец ноября

Согласно сервису Gismeteo, дневная температура воздуха с 20 по 30 ноября будет колебаться между отметками в +1 и −5 градусов. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже −8. Большинство оставшихся дней последнего месяца осени будут сопровождаться пасмурной погодой. Ясная погода, по предварительным прогнозам, ожидается лишь 22 ноября. Осадки — от мокрого до обычного сильного снега — пройдут с 24 по 29 число.